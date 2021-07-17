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Белорусы ждут роста цен. И инфляция оправдывает их ожидания

В июне цены в Беларуси выросли на 0,7 процента. Такие данные приводит Белстат. При этом годовая инфляция вплотную приблизилась к отметке в 10 процентов.

Фото: myfin.by

Правда, для большинства белорусов эта статистика не стала чем-то неожиданным: инфляционные ожидания населения продолжают расти, пишет MyFin.by.

Что о ценах говорит статистика

Больше всего в первый месяц лета выросли цены на платные услуги — на 0,9 процента, продовольственные товары стали дороже на 0,5 процента, непродовольственные — на 0,7. Инфляция с начала года составила 5,8 процента. За год (июнь 2021 года к июню 2020 года) цены выросли уже на 9,9 процента. Больше всего дорожают непродовольственные товары.

При этом, по планам властей к концу года (декабрь 2021 года к декабрю 2021 года) инфляция не должна превысить 5 процентов. По прогнозам же Евразийского банка развития, в ближайшие месяцы годовая инфляция в нашей стране вряд ли будет ниже 9 процентов.

Белорусы ждут, что жизнь будет дорожать

Стоит сказать, что рост цен для белорусов - вполне ожидаемое явление. Согласно последнему исследованию инфляционных ожиданий населения, которое проводит Нацбанк, в июне вырос уровень ощущаемой инфляции. Если в марте этого года он был на уровне 12,9 процента, то в июне — уже 14,6 процента. Например, весной количество опрошенных, которые говорили, что цены выросли очень сильно, было чуть меньше 50 процентов, в июне таких стало 57,4 процента.


Стало больше и тех, кто ждет роста цен в будущем. Так, в марте доля тех, кто прогнозировал ускорение инфляции, составляла 18,8 процента, к июню "ценовых пессимистов" стало 26,5 процента.

На этом фоне выросло количество тех, кто считает нынешнее время благоприятным для крупных покупок: 34,1 процента опрошенных в июне против 31,5 в марте. Очевидно, здесь действует простая житейская логика: лучше купить сегодня, потому что завтра будет уже дороже.

При этом, больше становится и тех, кто полагает, что нынешнее время подходит и для крупных покупок с помощью кредитов (28,3 процента опрошенных против 23,7 процента в марте). Правда, добавим, что почти половина опрошенных (44,9 процента) признались, что крупных покупок в последние три месяца не совершали.
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