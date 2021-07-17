Фото с сайта Белгазпромбанка

Сбывшиеся прогнозы

Надежда Ермакова будучи главной Национального банка Беларуси делала ряд прогнозов, которые в итоге сбылись.





Курс, конечно, плавать будет, но мы не просчитываем, что он может резко начать расти. Я думаю, что до конца года до 9 тысяч рублей за доллар не дойдет.





Этот прогноз главы Нацбанка на 2012 год оправдался, пишет Myfin.by. Курс достиг только 8570 рублей.









Вообще заработная плата до $500 может дорасти, но только в том случае, если она будет заработана, и выручка поступит на расчетные счета. Все условия для того, чтобы она до этого уровня доросла, есть.





И тут Надежда Ермакова, как в воду глядела. Средняя зарплата за год выросла с $343 в январе 2012 до $553 в декабре того же года.

Несбывшиеся надежды

Оказались в числе в заявлений главы Нацбанка в свое время и несбывшиеся надежды. Например, о единой валюте с Россией. Ее введение плотно обсуждали, в том числе на уровне Владимир Путина, в теперь уже далеком 2012-м.





Сегодня нет условий в Беларуси, чтобы выйти на единую валюту или перейти на российский рубль. Надеюсь, когда-то мы придем к единой валюте с Россией.

О пользе экономии

Надежда Ермакова умеет находить положительные стороны и в случае снижения доходов, необходимости экономить. По крайней мере об этом она говорила в 2016 году.









Когда денег нет, человек начинает размышлять, как добыть что-нибудь другим путем. Например, если тебе не на что купить костюм или платье, то ты придумаешь, как перешить старое. Или если у тебя постельное белье поизносилось, то ты обрежешь его со сторон и потом сошьешь вместе.

Человеку много не надо. Особенно после девальвации

После девальвации 2011-го года, Надежда Ермакова возглавила Нацбанк вместо Петра Прокоповича. И на фоне падения доходов белорусов рассказывала, что человеку много не надо. А протестуют только богатые.





В конце концов, человеку не так уж много надо! А на жизнь жалуются, как правило, не самые бедные. Вы помните протестные акции, когда чуть подорожал бензин? Кто выражал протест? Люди на крутых иномарках. А ведь в Минске машин меньше не стало! Да, сегодня приходится экономить, считать. Но ведь так живет весь мир.

О женщинах и равноправии

Надежда Ермакова занималась помимо основной работы и общественной деятельностью. Например, она возглавляла «Белорусский союз женщин». Поэтому не единожды высказывалась о равноправии в Беларуси.





С одной стороны главной функцией человека Надежда Ермакова считает материнство.





Главное – быть человеком, мамой. Вырастить деток и воспитать их – это главная функция женщины.





С другой стороны, никто в Беларуси, по ее мнению, не мешает женщинам заниматься карьерой





Не считаю вопросы равноправия женщин и мужчин проблемой. Женщинам даны все возможности для самореализации. Пожалуйста, дерзайте!

Если надо — то всегда

В 2020-м после ареста главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, временную администрацию банка возглавила Надежда Ермакова. Которая откликнулась, потому что надо.





От банка поступило предложение. Если надо — то я всегда, я ж человек государственный. Если есть такая необходимость, значит, надо. Надо значит надо.

Дорогу молодым

После завершения срока контракта, Надежда Ермакова покинула пост председателя правления Белгазпромбанка. По ее мнению, возрастные люди не должны быть руководителями.





Я не сторонник того, чтобы возрастные люди работали руководителями. Надо давать дорогу молодым.







