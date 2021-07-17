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Ярошенко: 8 резидентов "Великого камня" занимаются темой электротранспорта

Об этом сообщил глава администрации парка Александр Ярошенко сегодня во время мероприятия ко Дню электротранспорта.


Восемь резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" занимаются темой электротранспорта. Об этом сообщил глава администрации парка Александр Ярошенко сегодня во время мероприятия ко Дню электротранспорта, передает БЕЛТА.

"Сегодняшнее мероприятие - знаковое событие для парка "Великий камень" и для страны в целом. День электротранспорта становится традиционным праздником и проводится уже второй год подряд, - сказал Александр Ярошенко. - Тема электротранспорта сейчас на повестке дня, она крайне важна для всего мира. Даже климат подсказывает нам, что необходимо снижать вредные выбросы в атмосферу. Мы в парке также это направление активно развиваем. Из 71 резидента, которые в настоящее время зарегистрированы в "Великом камне", восемь тем или иным образом продвигают тему электротранспорта. Буквально в ближайшее время несколько будущих резидентов, инвесторов планируют также зайти к нам в парк и развивать данную отрасль".

В свою очередь генеральный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Янь Ган отметил, что этим летом в различных уголках мира фиксируется аномально высокая температура воздуха. И Беларусь не исключение. Здесь на протяжении месяца стоит жаркая погода - это яркий пример проявления глобального потепления. "Мы все живем в глобальной деревне, и изменение климата является нашей общей проблемой. В этой связи ООН в рамках глобального сотрудничества в сфере климата активно продвигает использование экологически чистых источников энергии, создание зеленой экосистемы и обеспечение устойчивого развития нашего общества. В автомобильной отрасли, занимающей одну из лидирующих позиций по выбросу углекислого газа в атмосферу, переход к новым источникам энергии и уход от традиционных топливных источников является очень важным", - подчеркнул он.

По словам гендиректора компании, XXI век - это эра новых источников энергии. "Индустриальный парк "Великий камень" готов на базе результатов работы минувших лет продолжать содействовать вступлению большего количества резидентов из отрасли новой энергетики, а также создавать условия для запуска в производство автомобилей белорусских брендов, имеющих собственные наработки", - констатировал Янь Ган.

День электротранспорта в "Великом камне" собрал широкий круг организаций, деятельность которых связана с электротранспортом, в том числе представителей промышленного комплекса, компаний-импортеров электромобилей, а также ученых.

На выставке представлены как легковые авто, так и спецтехника на электротяге. К примеру, льдозаливочная машина МТЗ. В числе экспонатов - электробусы "Белкоммунмаш" и МАЗ, одни из последних моделей электромобилей Tesla, BMW, Chevrolet. Здесь можно увидеть и самый маленький электромобиль в Беларуси, а также новые модели электромотоциклов, электроскутеров и электровелосипедов. Программа мероприятия включает тест-драйвы, соревнования для любителей езды на моноколесах, а также заезд детских гоночных электрокаров, организованный госкорпорацией "Росатом".

Организован круглый стол "Перспективы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Беларуси". Его участники обсудят реализацию комплексной программы развития электротранспорта на 2021-2025 годы, прогнозы для рынка электромобилей с учетом действующих стимулирующих мер и планов по развитию зарядной инфраструктуры.

Организуют мероприятие Министерство энергетики и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Источник: БелТА
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