+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Литва перехватила очередную сигаретную контрабанду Беларуси почти на 2 млн евро

Таможня Литвы в минувший понедельник задержала на границе с Беларусью партию контрабандных сигарет на сумму около 2 млн евро.


Как сообщила Криминальная служба таможни, контрабанда была обнаружена в грузовике Scania, пишет АФН, за рулем которого находился гражданин Беларуси.

Водитель декларировал, что везет транзитом через Литву в Польшу 20,5 тонн древесины. При простукивании груза у должностных лиц вызвал подозрение глухой звук, характерный для заполненных полостей. При детальной проверке обнаружились тайники, полные сигарет Minsk Capital MS, передает Delfi.

По предварительным данным (проверка тайников и подсчет сигарет еще не закончены), в целом в грузовике могли провозить около 560 тыс. пачек сигарет, стоимость которых с обязательными к уплате налогами составляла бы 1,94 млн евро. Водителя грузовика задержали на двое суток, позднее его отпустили, были назначены меры пресечения – изъятие документов, подписка о невыезде и денежный залог.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]