Документ вступает в силу с момента опубликования. Это значит, что производственное объединение «Белоруснефть» больше не входит в состав концерна «Белнефтехим». Кроме того, пишет Zerkalo.io, в указе прописано, что теперь назначать и снимать с должности председателя можно только по согласованию с президентом.





3 июня США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий — в их список попал и «Белнефтехим». Из-за этого любые операции с предприятиями или их дочерними компаниями, в которых доля концерна больше 50%, запрещены для американских юридических и физических лиц.





Эксперты прогнозировали, что наиболее чувствительный удар может быть связан с отказом крупных нефтяных компаний России поставлять нефть на «Нафтан». По данным Reuters, уже в мае российские нефтяники прекратили снабжать новополоцкий НПЗ сырьем, опасаясь попасть под вторичные санкции американской администрации.





Персонально «Белоруснефть» в санкционном списке не числится.





Ранее участники рынка обращали внимание, что на сайте «Белнефтехима» была информация о том, что концерн является управляющей структурой «Белоруснефти».





«И хотя абзац уже удалили, никто не знает, как он может повлиять на судьбу санкций в будущем. Расплывчатость формулировок санкционных документов открывает американцам широкие возможности для воздействия на белорусские власти», — отмечал аналитик.



