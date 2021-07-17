Около 50% белорусских работников получает меньше 1000 рублей









По данным Белстата, медианная зарплата в мае 2021 года составила 1018,4 рубля (в ноябре 2020-го она была 944,4 рубля).





Медианная зарплата — это показатель в центре зарплатного ряда, который делит его на две равные части, пишет Еврорадио. То есть половина работников получает больше этой суммы, а половина — меньше.





(Этот показатель не следует путать со среднй зарплатой по стране. Средняя зарплата за май 2021-го составила 1419,6 рубля.)





По размерам зарплат среди белорусских работников распределение выглядит так:





— до 300 рублей — 1,3% работников,





— от 300,1 до 400 рублей — 1,6%,





— от 400,1 до 1000 рублей — 45,8%,





— от 1 000,1 до 1500 рублей — 28,2%,





— от 1 500,1 до 2000 рублей — 12,1%,





— от 2 000,1 до 3000 рублей — 7,1%,





— от 3 000,1 до 5000 рублей — 2,5%,





— от 5 000,1 до 7000 рублей — 0,7%,





— от 7000,1 до 10 000 — 0,4%,





— выше 10 000,1 — 0,3%.