Казахстан вошел в тройку лидеров по добыче биткоина





Исследование, опубликованное Кембриджским центром альтернативных финансов, показывает, пишет Centralasia.media, что на долю Китая приходилось менее половины (46%) энергии, используемой для добычи биткойнов в апреле, что резко снизилось с 75,5% в сентябре 2019 года.





Доля Казахстана в мировой добыче биткойнов за тот же период увеличилась почти в шесть раз, с 1,4% до 8,2%. США, тем временем, выросли до 16,8% с 4,1% и заняли второе место, в то время как Россия и Иран были четвертыми и пятыми странами по добыче биткойнов соответственно.





Большая часть электроэнергии в Казахстане поступает от угольных ТЭС, сосредоточенных на севере страны вблизи угледобывающих регионов. Все вместе они вырабатывают свыше 22 гигаватт электроэнергии.





Растущая цена биткойнов с годами побудила все больше людей добывать криптовалюту, что привело к созданию целой отрасли, ориентированной на производство и продажу оборудования для криптовалюты. Чем больше людей добывают биткойны, тем больше энергии потребляется.





Это вызвало опасения по поводу потенциального воздействия биткойна на окружающую среду, особенно с учетом того, что большая часть майнинга велась в Китае, который в значительной степени зависит от угольной энергетики. Власти в нескольких известных регионах Китая, включая Сычуань, Синьцзян и Внутреннюю Монголию, в последние месяцы ограничили майнинг криптовалют.





Но исследователь из Кембриджа Мишель Раухс говорит, что структуру энергопотребления биткойна сложно определить.





Данные Rauchs показывают, что доля провинции Сычуань в общем объеме добычи биткойнов в Китае увеличилась до 61,1% с 14,9% в начале сезона дождей до пика, в то время как доля Синьцзяна снизилась с 9,6% до 55,1% за тот же период.





Раухс, руководитель отдела цифровых активов в Кембриджском центре альтернативных финансов, в 2019 году создал индекс, чтобы показать, сколько энергии потребляет биткойн. Академик сказал, что он работает над новой моделью, которая иллюстрирует воздействие добычи биткойнов на окружающую среду.