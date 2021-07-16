



В сообщении ФТС России указано, что ведомство выявило незаконное перемещение в Украину 80 тысяч тонн нефти стоимостью более 2 млрд российских рублей (около 27 млн долларов), - пишет Zerkalo.io.





«В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что капитан танкера ALTAI, после погрузки в порту Новороссийск 80 тысяч тонн нефти, заявил порт назначения Аугуста (Италия), однако отправился в порт Южный (Украина), где осуществил выгрузку товаров в нарушение запрета», — говорится в сообщении.





Как удалось установить российской стороне, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку на территорию Украины сырой нефти.





Также он получил указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателя груза.





В ФТС напомнили, что в соответствии с постановлением правительства введен запрет на вывоз из России на территорию Украины сырой нефти.





«Укртранснафта»: Это была нефть для Беларуси

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в «Укртранснафте», заявленные ФТС России как контрабандные 80 тысяч тонн нефти на сумму 27 млн долларов не поступили в Украину как импорт, а были направлены транзитом в Беларусь.





В компании сообщили, что «Укртранснафта» приняла танкер ALTAI с 80 тыс. тонн нефти на Морском нефтяном терминале «Южный» в марте 2020 года, загрузка произошла в порту Новороссийск (России). Страной происхождения нефти является Казахстан.





«Отметим, что указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Республику Беларусь на Мозырский НПЗ в рамках договора „Укртранснафта“ с BNK (UK) Limited (Великобритания)», — заявили в «Укртранснафта».





В компании также напомнили, что в целом в 2020 году в рамках договора на транспортировку, заключенного с BNK (UK) Limited, «Укртранснафта» поставила транзитом в Беларусь около 800 тысяч тонн нефти.