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Беларусы решили вынести из банков все валютные вклады? А смогут ли банки их отдать?

Динамика выноса валютных средств из банков в июне стала еще более негативной – самой плохой с сентября 2020 года.

Беларусы решили вынести из банков все валютные вклады? А смогут ли банки их отдать?
Начавшееся в мае резкое ухудшение динамики в секторе депозитов физических лиц в иностранной валюте, когда население начало изымать не только срочные валютные вклады, что уже стало обычным делом, но уже и деньги с валютных карточек, в июне не только продолжилось, а усилилось: динамика стала еще более негативной – самой плохой с сентября 2020 года, пишет Инфобанк.

Сумма средств населения на всех – срочных и переводных – валютных депозитах физлиц уменьшилась за июнь на $271 млн, после снижения в мае на $193 млн. За два месяца – на $464 млн.
 
С начала года сумма сократилась на $590 млн («минус» фиксировался во всех шести месяцах текущего года), а за 16 месяцев «минусового» периода – с марта 2020-го по июнь 2021-го – на $2,320 млрд.

В результате, в банках Беларуси сумма остатков на всех депозитах населения в иностранной валюте составила в конце июня $5,260 млрд.

Это – минимум за 9 лет (с июня 2012-го).

А с пикового уровня ($8,352 млрд в конце октября 2015-го) она сократилась на $3,093 млрд: за эти годы белорусы вынесли 37% валютных депозитов.
 
В подсекторе срочных валютных депозитов динамика еще хуже: мизерные процентные ставки при отсутствии оперативного доступа к своим деньгам делает их менее популярным инструментом сбережений.

Вынос вкладов здесь длится беспрерывно вот уже 18 месяцев. Суммарный за эти 1,5 года, чистый отток, составил $2,197 млрд – больше, чем было вынесено за 3 года в кризис 2015-18 гг.

В июне отток составил $210 млн: настолько люди вынесли за месяц валюты из срочных вкладов больше, чем внесли (к тому же где-то $6-7 млн в этой сумме – капитализация начисленных процентов по вкладу, а не физический принос).
 
И это – самый значительный месячный отток после августа-сентября 2020-го. В мае вынос составил $141 млн.

Сумма средств населения на срочных валютных депозитах физлиц в иностранной валюте в конце июня – $4,019 млрд.

Это – минимум за 9,5 лет, с начала 2012 года.
 
Рекордная сумма была зафиксирована в конце августа 2015 года – $7,844 млрд. За почти 6 лет остатки сократились чуть ли не наполовину – на 48,8% (на $3,825 млрд).
 
В подсекторе переводных депозитов физлиц в иностранной валюте – на валютных карточках населения – динамика суммы остатков всегда была лучше, чем в «срочном» подсекторе: потери процентных доходов небольшие, зато есть оперативный доступ к своим деньгам, и возможность их использования за рубежом.
 
За всю историю количество месяцев, по итогам которых сумма денег на валютных карт-счетах физлиц сокращалась, можно пересчитать по пальцам. Наибольшее сокращение было в августе-сентябре 2020-го. Но затем снова беспрерывный прирост: с октября 2020-го по апрель 2021-го каждый месяц объемы увеличивались.
 
И вот в мае неожиданно резкое сокращение, довольно значительное по величине – на $52 млн, но в июне – еще больше, на $60 млн. За два месяца, таким образом, чистый отток составил $112 млн.

На конец июня сумма денег населения на валютных карт-счетах составила $1,241 млрд. При максимуме $1,539 млрд в конце июля 2020-го, перед политическим кризисом. С такой динамикой возвращения на докризисный уровень можно не ожидать.

Итак, в мае-июне 2021-го случился неожиданный – и по самому факту (прежде всего в переводном секторе), и по величине – вынос населением валютных депозитов: если что и ожидалось, то не настолько сильно, и лишь в секторе срочных вкладов.

Что говорит о массовости действий вкладчиков и конкретной их причине. Единственной причиной такого поведение в мае-июне могла быть, главным образом, политическая ситуация в Беларуси и вокруг нее.

А именно:

- беспрерывная воинственная риторика на белорусских ТВ-каналах и на полосах и сайтах государственных газет и в сети, постоянно звучащие слова «война» и «враги». А это – точно не успокаивает вкладчиков

- эскалация на внешнеполитическом «фронте», в итоге вылившаяся в объявление Евросоюзом секторальных санкций. А это – оправданно вызывает беспокойство вкладчиков за состояние экономики и финансов Беларуси. Соответственно и банков, где хранятся сбережения. 

И еще больше – за состояние валютного сектора, где невозможно исправить положение при помощи «печатного станка», и который уязвим больше всего

- приближение 9 июля, даты, с которой начинает действовать новая редакция Закона РБ «О валютном регулировании и валютном контроле», которая вызывает много «кривотолков».

Вся эта сложившаяся в Беларуси и вокруг нее ситуация далека от скорого позитивного разрешения. Это значит, что и в июле гарантировано сильное сокращение объема валютных депозитов физлиц, а уж снижение суммы срочных вкладов будет, без сомнений, длиться еще долго.

Вынос валютных вкладов физлиц исчисляется, как видим, десятками, и даже сотнями миллионов долларов в месяц, которые складываются в миллиарды долларов сокращения остатков средств населения в банках за годы.

И на этом фоне возникают вопросы:

- не вынесет ли население, в итоге, все валютные депозиты? Ведь, как выше сказано, с октября 2015-го их стало меньше уже на 37%. Сколько валюты, в конечном итоге, потеряют банки из-за этого выноса, если он будет длиться еще долго?

- в состоянии ли банки удовлетворить запрос вкладчиков на вынос депозитов? Другими словами – хватит ли валюты для всех валютных вкладчиков, решивших-таки закрыть валютный депозит?
 
Первый вопрос, конечно, риторический. Понятно, что все валютные депозиты вынесены не будут, тем более те, что являются карт-счетами населения. Хотя объем срочных депозитов, если там не будет кардинального повышения процентных ставок, может быть сокращен до совсем небольшой суммы, в разы меньше сегодняшней.

Так что речь может идти, максимум, о выносе еще $3-4 млрд валютных вкладов, если ситуация в Беларуси и вокруг нее еще долго – месяцами – не будет улучшаться, и, тем более, будет ухудшаться.
 
При сегодняшних темпах выноса (в июне $271 млн) на это уйдет до 1,5 лет. При ускорении выноса – до 1 года и меньше.
 
А вот вопрос, хватит ли валюты у банков, чтобы выдать валютные депозиты всем желающим – а это, как предполагается, может быть $3-4 млрд – вполне резонный.
 
На сегодня имеющихся в наличии у банков валютных активов, что можно использовать прямо сейчас – иностранная валюта в сейфах и на депозитах за рубежом – в банковской системе 2-го уровня где-то на $1,4 млрд. То есть, совсем недостаточно.
 
Но они чисто для оперативного выполнения обязательств, для текущей работы. 

Основная же часть валютных активов банков – это валютные кредиты экономике. На сейчас задолженность субъектов хозяйствования банкам по кредитам в иностранной валюте – $10,7 млрд. А это уже – сумма, в разы больше необходимой для выполнения требований валютных вкладчиков.
 
И есть еще валютные требования банков к сектору государственного управления, зарубежные кредиты. Всего, по состоянию на 1 июня, активов банков в иностранной валюте официально – на $18,649 млрд.
 
На первый взгляд, причин для беспокойства нет: валютных активов в разы больше суммы, которую белорусы могут вынести из банков, закрывая свои валютные депозиты.

Однако здесь много «но»:

- подавляющая часть валютных активов банков – это всего лишь валютные обязательства клиентов, «долговые расписки» – этими «расписками» вклады не выдашь

- почти все (на $17,341 млрд) валютные обязательства перед банками – внутренние, резидентов. Значит, погашение ими кредитов равно ухудшению финансового состояния заемщиков – субъектов отечественной экономики

- приток валюты от заемщиков (обслуживание и возврат клиентами кредитов) растянут во времени, требует постоянного перекредитования и пролонгации, и потому составляет относительно небольшую величину в месяц

- многие заемщики настолько закредитованы, что не в состоянии самостоятельно обслуживать валютные кредиты, здесь необходима помощь государства, без которой – банкротство (пример – Гомсельмаш, БМЗ и др.)

- кроме валютных обязательств перед населением, у банков есть еще много валютных обязательств – перед субъектами экономики и другими клиентами

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что вынос населением валютных депозитов в конечном размере $3-4 млрд не нанесет существенного вреда банковской системе лишь в случае постепенного, сильно растянутого во времени, процесса выноса – как это идет последние несколько лет.
 
Если же это будет панический вынос, «эвакуация» валютных сбережений по типу августа-сентября 2020 года, да еще, если он будет сопровождаться, как тогда, массовой скупкой иностранной валюты, и далеко не только населением, невозможно будет обойтись без использования валютных резервов Нацбанка.
 
А они, без учета золота, составляют сейчас около $3,5 млрд. То есть, впритык.
 
Поэтому резкое ухудшение обстановки в стране и, особенно на внешнеполитическом и внешнеэкономическом «фронтах», а именно – введение еще более сильных санкций, особенно от США, и, тем более, если к ним присоединится Украина, может стать триггером именно для резкого ускорения выноса валютных вкладов населением из белорусских банков.
 
Что уже будет опасно для финансово-банковской системы Беларуси в условиях сокращения вариантов внешнего заимствования.
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