



В начале июня на некоторых сайтах появилась новость о том, что на заводе ждали визита Александра Лукашенко, к нему серьезно готовились, однако вместо него приехали силовики. Генерального директора и некоторых других сотрудников предприятия после обысков увезли на допрос, машина гендиректора так и осталась стоять на парковке…





Что за завод?

Miory Steel – это частный завод, амбициозный проект строительства и бренд уникального завода по производству металлического листа и белой жести. Возведение завода началось в 2015 году и завершилось в 2020-м. Общая площадь производственного комплекса составляет около 300 тысяч кв.метров.





В декабре 2020 года Miory Steel, единственный в своем роде производитель жести электролитического лужения и холоднокатаного листа в Беларуси, официально введен в эксплуатацию и начал свою деятельность.





«Наш завод – единственный в своем роде производитель белой жести не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве, – говорил Петр Шимукович. – Выпуск белой жести сохранился еще в России и Казахстане, но параметры их продукции отличаются от наших. В этой связи у нас свой круг потребителей как внутри Беларуси, так и в ближнем и дальнем зарубежье.





Главное направление поставок – это страны Европейского Союза. Мы экспортируем холоднокатаный металлопрокат. На заводе стоит оборудование современнейшего уровня. В том числе по составу комплектующих, набору программного обеспечения, позволяющего управлять рабочим процессом в соответствии с предъявляемыми требованиями.





Поставщиком металлургического оборудования стала компания с мировым именем – SMS Group GmbH (Германия). В результате завод Miory Steel получил лучшее техническое оснащение, какое только возможно.





Мы собрали людей, которые могут профессионально решать стоящие перед ними задачи. В частности, у нас есть металлурги из России, Казахстана, Украины и, конечно, из Беларуси. Немало и уроженцев Миорщины, которые ранее находились в других регионах либо вообще за пределами Беларуси, вернулись на свою малую родину и неплохо себя проявляют».





В ноябре прошлого года премьер-министр Роман Головченко назвал предприятие в Миорах «позитивным примером взаимодействия государства и частного инвестора». Он также подчеркнул, что в работе предприятия задействованы технологии, которых до этого не было в стране.





25 августа 2020 года команда «Макларен» неожиданно объявила о партнерстве с компанией Miory Steel – первой из Беларуси в истории «Формулы-1». С тех пор логотип белорусской компании красуется на британских болидах рядом с именами известных мировых брендов.





«Мы очень воодушевлены предстоящим партнерством с McLaren Racing. Наше сотрудничество видится нам долгосрочным, инновационным, взаимовыгодным для всех его участников, – говорил Алексей Коваленок, председатель Совета директоров Miory Steel. – Партнерство с ведущей командой гонок «Формулы 1» является первым случаем в истории суверенной Беларуси.





И данное достижение позволяет нам с вдохновением смотреть в будущее, ожидать активного взаимодействия на всех уровнях партнерства и быть уверенными, что развитие наших отношений будет гармоничным. Мы рады вместе с McLaren Racing двигаться вперед, за новыми вызовами, к новым целям и на любых скоростях, добиваясь ярких побед».





Почему пришли?

В интернете высказывали версии, что задержания на ММПЗ могут быть связаны с отсутствием какого-то оборудования, которое должно находиться на предприятии. Однако это лишь версия.





«Мы пока никаких комментариев не готовы давать, но то, что писали про задержания, – это верно, – рассказали «Народной Воле» на заводе. – Действительно забрали некоторых наших коллег. Большинство уже находится на свободе, но за решеткой осталось основное руководство – учредитель, генеральный директор и финансовый директор. Пока никакой конкретной информацией, к сожалению, мы не обладаем. Ждем, может, будут какие-то официальные комментарии».





Официальных сообщений о том, что случилось на ММПЗ, до сих пор не было. Что именно инкриминируют руководству предприятия – не известно.





«Адвокаты, которые представляют интересы задержанных, находятся под подпиской о неразглашении, – говорят на предприятии. – И коллеги, которых выпустили, тоже под подпиской. Мы ожидаем лучшего. Ни за наше руководство, ни за наших коллег, ни за нашу работу нам не стыдно. Мы видим эту ситуацию как провокацию или какое-то недоразумение. Это не классическая ситуация».





Сейчас самый главный на заводе – Игорь Вячеславович Глод. Как написано на сайте, он является заместителем генерального директора по персоналу. И именно на него выписана доверенность на исполнение обязанностей гендиректора.





Раньше Игорь Глод носил генеральские погоны, был прикомандирован к госсекретариату Совета безопасности, а в июне 2016 года освобожден от должности заместителя начальника Генштаба ВС Республики Беларусь по боевому управлению и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.





«Мы продолжаем свою работу в штатном режиме, просто пока нам доставили неудобства, – говорят на заводе. – Мы работали ибудем работать. У нас есть обязательства перед нашими партнерами, поставщиками и клиентами, мы их исполняли и будем исполнять».





По словам работников предприятия, задержанное руководство ММПЗ сейчас находится в изоляторе в Витебске.





«Там не курортная зона, в этом смысле мы за них, конечно, беспокоимся», – говорят на заводе.





Кто задержан?

Петр Николаевич ШИМУКОВИЧ, генеральный директор завода.





Окончил Военно-инженерную академию (Москва, Россия) по специальности «инженер-механик». Доктор технических наук, изобретатель.





Автор книг и статей в различных технических сферах, в том числе по ТРИЗ – теории решения изобретательских задач.





Профессиональный опыт – более 25 лет: руководил производственно-технической и проектной деятельностью на ОАО «Галичский автокрановый завод» и ОАО «Клинцовский автокрановый завод».





Вдовец.





Дмитрий Васильевич СЛАВНИКОВ, заместитель генерального директора по экономике и финансам.





Окончил с отличием Белорусский государственный экономический университет в 2002 году по специальности «финансы»; имеет международную квалификацию: диплом CIMA Dip MA, CIMA Dip PM (Rus).





Является автором книги «Аналитические инструменты управления затратами в системе контроллинга», а также автором более 70 статей по вопросам контроллинга, управленческого учета, финансового менеджмента и налогового планирования.





Профессиональный опыт – более 15 лет: работал начальником отдела аналитики и управления доходами в ООО «Мобильные ТелеСистемы» (Беларусь), был тьютором международных тренинговых компаний «Hock Training», «УМЦ Nexia Образование» по предметам диплома CIMA.





Алексей Арнольдович КОВАЛЁНОК, глава совета директоров завода.





Известно, что владельцем завода является какая-то сингапурская компания KSBH PTE, о которой какие-либо сведения найти затруднительно. Вторым собственником по объему акций (12%) называют как раз главу совета директоров завода Алексея Ковалёнка. В открытых источниках о нем не так много информации. Известно, что родился в Миорском районе. В 2018 году Коваленок предложил Лукашенко построить в районе кардиологический центр без привлечения бюджетных средств, на что было дано согласие.





Как писала местная пресса, планировалось, что «это будет медицинский объект, возведенный по немецким стандартам для оказания экстренной и плановой специализированной помощи людям с заболеваниями сердца и нервной системы на самом высоком мировом уровне. Всё будет построено зарубежным партнером с иностранными инвестициями и оснащено самым передовым оборудованием. Проектировщиком и поставщиком оборудования выступит немецкая компания с более чем 40-летним опытом работы в сфере охраны здоровья».





Бизнесмен заявлял, что из бюджета на строительство ничего не нужно, всё будет построено иностранным партнером, управление будет иностранное.





«Таких нет ни у нас, ни в России, ни в Казахстане», – говорил Ковалёнок.