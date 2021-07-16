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Компания Yara будет продолжать закупать калий в Беларуси

Норвежский производитель минеральных удобрений компания Yara будет продолжать закупать калий в Беларуси. Об этом заявил генеральный директор Свен Торе Холсетер.




По его словам, компания будет продолжать импортировать калий до тех пор, "пока это может оказывать положительное влияние на права трудящихся в Беларуси", сообщает Reuters.

Ранее Yara требовала, чтобы "Беларуськалий" прекратил репрессии против работников за участие в забастовках и протестах. Тот же лидер стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун недавно провел за решеткой 45 суток. Десятки тысяч человек призвали норвежскую кампанию прекратить сотрудничество с белорусской стороной. В июне по этому поводу белорусы пикетировали посольство Норвегии в Варшаве.

Недавно Норвегия присоединилась к секторальным санкциям ЕС против властей Беларуси. Однако они не ограничивают импорт в Норвегию тех видов белорусского хлористого калия, которые ввозит Yara.
Еврорадио
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