Компания Yara будет продолжать закупать калий в Беларуси













По его словам, компания будет продолжать импортировать калий до тех пор, "пока это может оказывать положительное влияние на права трудящихся в Беларуси", сообщает Reuters.





Ранее Yara требовала, чтобы "Беларуськалий" прекратил репрессии против работников за участие в забастовках и протестах. Тот же лидер стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун недавно провел за решеткой 45 суток. Десятки тысяч человек призвали норвежскую кампанию прекратить сотрудничество с белорусской стороной. В июне по этому поводу белорусы пикетировали посольство Норвегии в Варшаве.





Недавно Норвегия присоединилась к секторальным санкциям ЕС против властей Беларуси. Однако они не ограничивают импорт в Норвегию тех видов белорусского хлористого калия, которые ввозит Yara.



