Какой будет инфляция до конца 2022 года - прогноз от Нацбанка

Как сообщил Нацбанк, в сложившихся условиях, по итогам третьего квартала 2021 года квартала годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне текущего года. Напомним, это 9.9% в годовом исчислении.





По мнению Нацбанка, такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим ускорением инфляции, то есть тем, что факторы приведшие к ускорению инфляционных процессов в первом и втором кварталах, уже сыграли свою роль. Это рост цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия), расширение потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике.





В дальнейшем Нацбанк прогнозирует, что интенсивность инфляционных процессов станет замедляться. В декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен оценивается вблизи 9%. Инфляция в годовом выражении приблизится к уровню 6 процентов к концу 2022 года обещает ведомство.





Объясняя рост текущей инфляции и давая прогноз на будущее, Нацбанк ни слова не сказал о санкциях и о том, повлияют ли они на рост цен в Беларуси.