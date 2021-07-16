+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Китае полностью искоренили добычу криптовалюты

Аньхой стала последней китайской провинцией, объявившей о полном запрете майнинга криптовалюты. Власти провинции заявили, что этот шаг поможет ослабить острую нехватку электроэнергии в течение следующих трех лет.

По данным издания Focus, теперь в Китае полностью запрещена добыча криптовалюты. В ближайшие дни на территории провинции свернут работу всех криптомайнинговых ферм. Провинция Аньхой, расположенная на востоке Китая, находится всего в трёх часах езды от Шанхая на высокоскоростном поезде.

Hefei Media Group сообщает, что через три года потребность провинции Аньхой в электроэнергии увеличится и достигнет 73,14 млн кВт•ч, а на сегодняшний день провинция способна обеспечить 48,4 млн кВт•ч. Если не запретить майнинг, то наступит самый настоящий энергетический кризис.

Около месяца назад борьба с добычей криптовалюты в Китае распространились на юго-западную провинцию Сычуань, где власти приказали закрыть крупные криптофермы. Аналогичные меры предприняли власти Внутренней Монголии, Цинхая, Синьцзяна и других провинций.

Власти провинций ссылаются на озабоченность проблемами энергоемких производств и загрязнения окружающей среды. Китайские майнеры биткойнов используют уголь и гидроэлектроэнергию в зависимости от сезона. Именно использование угля привлекло внимание правительства, которое стремится уменьшить углеродный след Китая, пишет ru.oxu.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]