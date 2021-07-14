+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков

Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Олегович Васильков умер в возрасте 62 лет.

Валерий Васильков. Фото: РСК «МиГ»


Главный конструктор новейших модификаций перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет, пишет Лента.Ру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую самолетостроительную корпорацию (РСК) «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).

«К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни», — отметили в РСК.

Российский истребитель МиГ-31 регулярно перехватывает иностранные самолеты-разведчики. Так, в июне МиГ-31 встретил самолет патрульной авиации ВВС США у границ России — над Баренцевым морем. В мае Миг-31 перехватил самолет-разведчик США над Чукотским морем. В том же месяце сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ в учебном бою поразил летательный аппарат условного противника, проникшего в воздушное пространство страны для сбора разведданных.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]