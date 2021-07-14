Гродненскую «Рембыттехнику» купили минчане. Здание пытались продать два года
Комплекс зданий «Рембыттехники» наконец купили на аукционе 13 июля за почти 1,9 миллиона рублей.
На торги явился только один участник, сообщает «Вечерний Гродно». Так как других участников не было, здание перешло к нему за стартовую цену 1,8 миллиона рублей с доплатой 5% от нее. Известно, пишет ru.hrodna.life, что новым владельцем стали бизнесмены из Минска. Что там будет, пока неизвестно.
В 2018 году предприятие по оказанию бытовых услуг «Рембыттехника» перешло в собственность сети химчисток ОАО «Чайка». Уже в начале 2019 года комплекс зданий по переулку Виленский, 16 — восемь капитальных строений, в том числе и бывшую «Рембыттехнику», — попытались продать на открытых торгах за стартовую цену 2,28 миллионов рублей. Покупателя не нашлось. В апреле 2019 года стало известно, что здания купила частная гродненская компания за 1,82 миллиона рублей. Летом же она отказалась от покупки. В 2020 здание надеялись переделать под офисы для IT-компании.
18:28 15/07/2021
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