Инфляция разгоняется: Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 9,25%
Ставка рефинансирования в Беларуси повышается до 9,25% годовых. Решение правления Нацбанка начнет действовать с 21 июля.
В Нацбанке ссылаются на повышение интенсивности инфляционных процессов, на "рост цен на мировых рынков товаров".
"Высокая инфляция, которая сохраняется в странах — торговых партнерах вкупе со значительной неопределенностью относительно перспектив восстановления мировой экономики... а также увеличенным отклонением инфляции в Беларуси от целевого уровня может препятствовать замедлению инфляционных процессов в стране", — говорится в сообщении.
А это может означать, что следует ожидать продолжения роста инфляции.
Годовая инфляция в Беларуси в июне составила 9,9%.
Предыдущий раз ставка рефинансирования в Беларуси была повышена с 7,75% до 8,5% годовых в апреле "с целью ограничения проинфляционных рисков и усиления мер в области контроля над денежным предложением".
16:43 15/07/2021
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