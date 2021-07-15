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Инфляция разгоняется: Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 9,25%

Ставка рефинансирования в Беларуси повышается до 9,25% годовых. Решение правления Нацбанка начнет действовать с 21 июля.

В Нацбанке ссылаются на повышение интенсивности инфляционных процессов, на "рост цен на мировых рынков товаров". 

"Высокая инфляция, которая сохраняется в странах — торговых партнерах вкупе со значительной неопределенностью относительно перспектив восстановления мировой экономики... а также увеличенным отклонением инфляции в Беларуси от целевого уровня может препятствовать замедлению инфляционных процессов в стране", — говорится в сообщении. 

А это может означать, что следует ожидать продолжения роста инфляции.

Годовая инфляция в Беларуси в июне составила 9,9%.

Предыдущий раз ставка рефинансирования в Беларуси была повышена с 7,75% до 8,5% годовых в апреле "с целью ограничения проинфляционных рисков и усиления мер в области контроля над денежным предложением".
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