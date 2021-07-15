В Нацбанке ссылаются на повышение интенсивности инфляционных процессов, на "рост цен на мировых рынков товаров".





"Высокая инфляция, которая сохраняется в странах — торговых партнерах вкупе со значительной неопределенностью относительно перспектив восстановления мировой экономики... а также увеличенным отклонением инфляции в Беларуси от целевого уровня может препятствовать замедлению инфляционных процессов в стране", — говорится в сообщении.





А это может означать, что следует ожидать продолжения роста инфляции.





Годовая инфляция в Беларуси в июне составила 9,9%.





Предыдущий раз ставка рефинансирования в Беларуси была повышена с 7,75% до 8,5% годовых в апреле "с целью ограничения проинфляционных рисков и усиления мер в области контроля над денежным предложением".