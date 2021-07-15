Не Швейцария однако: поговорим о банковской тайне в Беларуси

Вот, пишет Инфобанк, в майском обращении к Нацбанку, они описывают проблему: "...В последнее время банки все чаще получают запросы органов внутренних дел, государственной безопасности, иных уполномоченных органов, санкционированных прокурором, о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну клиентов, в которых уполномоченные органы требуют предоставления различных сведений о клиентах (проводимых ими операциях) на регулярной/постоянной основе (ежедневно, еженедельно и т.п.) в будущем после получения запроса (в течение какого-то времени или до отмены требования).





Кроме того, правоохранительные органы требуют направлять указанные сведения, содержащие банковскую тайну, путем пересылки их в электронном виде на электронные почтовые ящики (во многих случаях – с доменными именами в иностранных юрисдикциях) либо через мессенджеры на определенные номера телефонов..."





Ну действительно, банкам, которые заморачиваются со своими системами безопасности, с многочисленными инструкциями и т.д. предлагают выслать данные о деньгах клиентов, например, в вайбер? Или на какую-нибудь почту майл.ру?





И не один раз, а на постоянной основе высылать эти данные. Ну а потом, когда взломают этот вайбер или почту и люди из многочисленных телеграм-каналов узнают о том, что какой-то банк, вот так запросто шлет информацию о деньгах - кто получит репутационный ущерб?





Силовые органы? Смешно и неудобно...





Конечно же пострадает банк, который послушно слал данные, туда, куда ему скажут.





Как вы думаете, сколько потом денег надо вложить в рекламу, чтобы клиенты забыли о таком моменте?





Нам кажется много, очень много.





Соответственно банки и спрашивают насколько это, простите за непопулярное в Беларуси слово, "законно":





"В этой связи у банков возникают следующие вопросы.





1. О законности требования регулярного/периодического направления сведений, составляющих банковскую тайну, по будущим операциям клиентов...





1.2. Системное и буквальное толкование норм БК, касающихся предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, указывает на то, что требование о предоставлении сведений может касаться уже имеющихся у банка сведений, такое требование, как и предоставление на его основе сведений, может и должно быть разовым...





1.3. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, на регулярной основе, по мнению банков, также может рассматриваться как введение для банков регулярной отчетности. Однако в таком понимании действующее законодательство ограничивает возможность введения для банков произвольной отчетности, а значит и предоставление сведений на регулярной основе также незаконно...





... Банки не усматривают наличие оснований, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, для предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, в порядке ведомственной отчетности правоохранительными органами.





... 2. О возможности пересылки сведений, содержащих банковскую тайну, на электронные почтовые ящики (во многих случаях – с доменными именами в иностранных юрисдикциях) либо через мессенджеры на определенные номера телефонов.





В рассматриваемой ситуации банки, руководствуясь статьей 121 БК, направляют сведения, составляющие банковскую тайну, уполномоченным на ее получение государственным органам.





Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, на электронные почтовые ящики (тем более, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях/доменных зонах), а также на номера телефонов в мессенджерах при отсутствии у банка достоверных сведений о реальной их принадлежности/их владельцах (даже если это конкретные сотрудники этих органов), возможности доступа к ним третьих лиц, является, по мнению банков, нарушением законодательства, поскольку в таком случае банк предоставляет сведения, содержащие банковскую тайну, неизвестным банку третьим лицам, а не государственным органам.





Действующее банковское законодательство не предусматривает возможности предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам, указанным уполномоченными на получение таких сведений государственными органами...





...Предоставление информации, составляющей банковскую тайну, на адреса почтовых электронных ящиков, расположенных не в национальном сегменте сети Интернет, не являющиеся официальными электронными почтовыми ящиками (указанными на сайте государственного органа), а также по номерам телефонов через мессенджеры, принадлежность аккаунта которых государственному органу официально не подтверждена, не позволяет обеспечить должную защиту сведений, составляющих банковскую тайну, и, по мнению банков, противоречит законодательству.





На основании вышеизложенного, банки не считают законным предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, посредством вышеуказанных способов.





Исключением может выступать официальный электронный почтовый ящик (находящийся в национальной доменной зоне), адрес которого указан на официальном сайте государственного органа.





Учитывая изложенное, в целях формирования единообразного подхода банками к исполнению норм законодательства убедительно просим Национальный банк высказать свое мнение по указанным вопросам, а также оказать содействие в их решении."





Интересно почитать ответ регулятора, Нацбанк ответил 13 июля 2021 года, мы весь текст с ссылками на законодательные акты приводить не будем. Просто отметим самое важное: «. Таким образом, наличие санкции прокурора на запросе уполномоченного органа о предоставлении сведений подтверждает законность данного запроса и соответствие его формы законодательству Республики Беларусь...





... Относительно периодичности представления сведений информируем, что частью девятой статьи 121 Кодекса установлено, что сведения, составляющие банковскую тайну, представляются по разовому запросу либо в рамках соглашений, заключенных между уполномоченным органом, специальной финансовой организацией и банком, и (или) в соответствии с нормативными правовыми актами, принимаемыми Национальным банком.





При этом частью десятой данной статьи предусмотрено, что указанные сведения могут представляться как до, так и после возникновения основания для их представления.





Что касается возможности пересылки сведений на электронные почтовые ящики либо через мессенджеры на определенные номера телефонов, полагаем, что в соответствии с требованиями Кодекса, устанавливающими гарантии соблюдения Национальным банком и банками банковской тайны, представление банками сведений должно осуществляться в формах и способами, обеспечивающими сохранность сведений и исключающими возможность их разглашения третьим лицам.





При наличии сомнений в обеспечении сохранности сведений при их представлении определенным в запросе способом, иной способ их представления может быть выбран по согласованию с лицом, запрашивающим такие сведения."





То есть говоря простыми словами - если есть санкция прокурора, то обязаны предоставлять сведения, по поводу периодичности предоставления данных, тоже подтвердили, что мол, законно. Ну и по поводу мессенджеров и иностранных почт тут Нацбанк сказал, что надо договариваться с силовиками.





Для тех, кто не читал нашу прошлогоднюю статью мы добавим информацию о банковской тайне в Беларуси:





Так сведения, составляющие банковскую тайну юрлиц или индивидуальных предпринимателей, банки представляют:





судам — по находящимся в их производстве делам





судебным исполнителям — по судебным постановлениям и другим исполнительным документам, находящимся в их производстве





прокурору или его заместителю





с санкции прокурора или его заместителя — органам дознания и предварительного следствия — по находящимся в их производстве материалам или уголовным делам





специальным подразделениям по борьбе с коррупцией и организованной преступностью органов внутренних дел





подразделениям по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел —с санкции прокурора или его заместителя





Оперативно-аналитическому центру при Президенте





органам Комитета государственного контроля





органам государственной безопасности





налоговым и таможенным органам





нотариусам для совершения нотариальных действий





Национальному банку





Министерству финансов — в случаях и объеме, установленных законодательными актами в сфере бюджетного законодательства





Сведения, составляющие банковскую тайну физлиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, банки представляют:





любому третьему лицу, с согласия клиента





судам – по находящимся в их производстве:





уголовным делам, по которым в соответствии с законом могут быть применены конфискация имущества или иное имущественное взыскание





гражданским искам, рассматриваемым в уголовном процессе

делам об административных правонарушениях





гражданским делам





экономическим делам





судебным исполнителям — по судебным постановлениям и иным исполнительным документам, находящимся в их производстве





прокурору или его заместителю





с санкции прокурора или его заместителя — органам дознания и предварительного следствия — по находящимся в их производстве материалам или уголовным делам





специальным подразделениям по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, подразделениям по борьбе с экономическими преступлениями МВД — с санкции прокурора или его заместителя





Департаменту финансового мониторинга Комитета государственного контроля

нотариусам для совершения нотариальных действий





Национальному банку





организации, осуществляющей гарантированное возмещение банковских вкладов физлиц





налоговым органам. В кодексе есть пояснение «в связи с выполнением банками функций налоговых агентов при налогообложении подоходным налогом с физлиц доходов» в виде процентов, полученных физлицами:





по банковским вкладам





по денежным средствам, находящимся на текущем (расчетном) банковском счете в банках и НКФО





Вот собственно, все, что надо знать о банковской тайне в нашей стране...



