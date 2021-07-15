Нацбанк рулит: белорусский рубль на торгах рекордно подорожал

А с начала недели белорусский рубль подорожал к корзине валют на 1,04%.





Курс доллара обвалился ещё на 0,0171 BYN до 2,5442 BYN/USD.





Доллар подешевел уже пятый раз подряд. Его стоимость за это время рухнула на 0,0479 BYN до минимума за 9 дней. Но всего неделю назад курс доллара был на максимуме за 2,5 месяца.





Курс евро упал на 0,0100 BYN до 3,0112 BYN/EUR. Это минимальный уровень за последние 10 дней, а 7 дней назад евро находился на максимуме за месяц.





За последние пять дней европейская валюта дешевела четырежды. Её курс за это время обвалился на 0,0537 BYN.





Курс российского рубля рухнул на 0,0262 BYN до 3,4317 BYN/100 RUB. Рубль РФ всего за два дня обвалился на 0,0352 BYN до минимума за 50 дней.





Московская биржа

Сегодня до обеда на бирже в Москве российский рубль подешевел к евро и немного к доллару.





Банк России принял решение поднять официальные курсы валют на завтра. Так, курс доллара вырос на 10 копеек до 74,2197 российских рублей, а курс евро поднялся на 44 копейки до 87,8316 RUB/EUR.