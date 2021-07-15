



«Мы начинаем закрывать долги по оплатам за оборудование, лицензии, офис, выплаты по реферальной программе и зарплату сотрудникам» — рассказала компания в соцсетях. Напомним, 18 мая силовики пришли с обыском в офис hoster.by (в тот же день, что и в офис TUT.BY). Счета компании были заблокированы, а директора Сергея Повалишева задержали, он по-прежнему не на свободе.





«Мы пережили 52 дня (блокировки счетов. — Прим. ред.) финансовых неурядиц и не уронили ни одного сервера. Эти 52 дня доказали, что у нас лучшие клиенты, партнеры и сотрудники, — отмечают в компании. — К сожалению, мы пока не можем разделить эту радость лично с главой компании, Сергей Повалишев все еще не с нами. Но он очень просил, чтобы ему не было стыдно за нас. Поэтому мы обещали делать лучший в стране хостинг несмотря ни на что».





В hoster.by отмечают, что компания продолжает работать и выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами.





«За эти 52 дня нам удалось установить новые маршрутизаторы в дата-центрах, продолжать улучшать нашу инфраструктуру: мы сделали мощную платформу защищенного хостинга для хранения персональных данных и работы платежных систем, — уточняют в hoster.by. — Продолжаем улучшать личный кабинет пользователя, а на сайте появилось много действительно полезных разделов».





Напомним, у компании hoster.by были ограничения по совершению некоторых платежей. Из-за этого компания не могла, к примеру, оплачивать лицензии на программное обеспечение. В этой ситуации многие поставщики ПО пошли на уступки и предоставили услуги в рассрочку, один их них и вовсе позволил оплатить свои услуги в течение 500 дней.



