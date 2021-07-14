Несмотря на то, что Могилевским государственным производственным лесохозяйственным объединением и подведомственными ему лесхозами в целом обеспечены успешная реализация мероприятий Госпрограммы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы, стабильная работа лесной отрасли при сокращении ее финансирования из бюджета, Комитетом госконтроля Могилевской области, в ходе мониторинга эффективности использования лесных ресурсов региона, вскрыты неединичные случаи неэффективного и нецелевого использования лесхозами области госсредств или приобретенного за их счет имущества, пишет mogilevnews.by.





— Особое внимание контролеров было уделено злоупотреблениям при реализации древесины частным деревообрабатывающим предприятиям, в первую очередь, продаже деловой древесины под видом низкокачественной (к примеру, дровяной). При этом такие схемы реализуются при участии должностных лиц лесхозов. По выявленным в Климовичском, Кличевском и Костюковичском лесхозах злоупотреблениям возбуждено 6 уголовных дел, — отметили в КГК Могилевской области. — Также результаты контроля выявили формальное выполнение требований Главы государства по недопущению вывоза из страны дешевой необработанной древесины, наличие примеров экспорта отдельными частными субъектами и лесхозами древесины с минимальной обработкой (к примеру, распиленных вдоль либо струганных с одной стороны бревен). Также лесоперерабатывающими предприятиями области допускаются нарушения природоохранного и налогового законодательства при хранении и захоронении отходов лесопиления. Только в текущем году такие упущения выявлены Комитетом в Краснопольском и Горецком лесхозах.





Коллегией заинтересованным государственным органам предложено принять комплекс мер по дальнейшему сокращению бюджетного финансирования лесхозов, обеспечению законного и целевого использования ими госсредств и имущества, соблюдения природоохранного и налогового законодательства, пресечению злоупотреблений при обороте лесо- и пиломатериалов.