Еврорадио разобралось, чего белорусам будет стоить тот факт, что теперь правительство может “одалживать” только в России, а не, например, в Европе или у МВФ. Подсчёты приблизительны, но помогают понять масштаб вынужденных переплат.

Одалживать в России стабильно дороже

Белорусский Минфин хочет разместить в России облигации на 100 млрд российских рублей. Это около $1,34 млрд. Эксперт по банковской сфере Максим Осадчий считает, что белорусские облигации будут интересны российским покупателям, если ставки по ним составят 9-10% годовых.





В прошлом году Беларусь разместила евробонды на $1,25 млрд. Из них $0,5 млрд под 5,875% годовых. Ещё $0,75 млрд под 6,378% годовых.





Интересно, что в России в прошлом году Беларусь тоже размещала облигации на 10 млрд российских рублей ($0,13 млрд). Доходность по ним составила 8,5% годовых.





Чувствуете разницу?





Начиная с 2010 года процент по облигациям, размещённым в России, стабильно выше, чем в Европе. Самую высокую ставку по евробондам Беларусь предлагала в кризисном 2011 году — 8,95% годовых.





В последующие годы она всегда была ниже. В прошлом году ставка в 5,875% годовых стала максимально низкой с 2010 года. Зато в России она никогда не была ниже 8,5%.

Сколько теряем на облигациях, выпущенных в России?

Пока неизвестна точная доходность по облигациям, которые будут размещены в России, и неизвестно, когда они будут погашены. Поэтому в расчётах Еврорадио отталкивается от оценки экспертов в 9-10% годовых.





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В прошлом году Беларусь выпустила евробондов на $1,25 млрд ($0,5 млрд под 5,875% годовых и $0,75 млрд под 6,378% годовых). Российских облигаций теперь выходит примерно на $1,34 млрд.





Поскольку разница небольшая, для равенства будем считать проценты от $1,25 млрд и по облигациям, которые будут размещены в России.





Итак, ежегодные выплаты по еврооблигациям на $0,5 млрд составят $29,4 млн. По облигациям на $0,75 млрд — $47,8 млн. Всего по обоим выпускам получается $77,2 млн.





По российским ставкам в 9-10% за ту же сумму придётся отдавать ежегодно от $112,5 млн до $125 млн. Переплата по заимствованиям в России составляет от $35,3 млн до $47,8 млн в год.





В прошлый раз Беларусь выпускала облигации в России на пять лет. Если нынешний выпуск будет осуществлён на такой же срок, наша страна переплатит от $176,5 млн до $239 млн по сравнению с заимствованиями в Европе.





Просто потому, что правительство Беларуси с лета прошлого года принимало решения, приведшие к исключению с европейского финансового рынка.

Проценты МВФ в 4 раза ниже

В начале июня Беларусь получила от России второй транш кредита. Общая его сумма составила $1 млрд. Согласно договору, ставка по нему плавающая. Она составляет 0,5% плюс “средняя арифметическая величина значений теоретической доходности облигаций федерального займа Российской Федерации”.





Каждые 180 дней ставка пересчитывается вслед за российскими облигациями. По оценке независимого аналитика Сергея Чалого, сейчас она составляет около 9% годовых.





Если бы Беларусь была готова сотрудничать с МВФ, занимать там было бы намного дешевле.





В начале 2017 года наша страна почти подписала программу с МВФ, согласно которой могла получить кредит на сумму не менее $3 млрд на 10 лет под 2,28% годовых.





Получается, с $1 млрд российского кредита Беларусь должна выплачивать около $90 млн в год. По кредиту МВФ $1 млрд стоил бы $22,8 млн. Разница между процентными выплатами по заимствованиям в России и в МВФ составляет примерно $67,2 млн.





Кроме того, МВФ работает так, чтобы давать деньги не на погашение старых долгов, а на проведение реформ, которые позволят экономике работать эффективнее.





Российские кредиты, особенно в последнее время, идут лишь на погашение предыдущих долгов перед Россией.

А что на эти деньги можно сделать?

Если сложить переплаты по облигациям (от $35,3 млн до $47,8 млн) и кредиту ($67,2 млн), выходит, что Беларусь ежегодно переплачивает России от $102,5 млн до $115 млн только по обозначенным заимствованиям.





По данным Государственной инвестиционной программы на 2021 год, строительство инфекционного корпуса на территории Могилёвской больницы №1 стоит 34,8 млн рублей ($13,5 млн). Таких зданий можно было построить около восьми.





По той же программе строительство школы-сада в Кобрине на 471 место стоит 11,35 млн рублей ($4,4 млн). Переплата по российским заимствованиям — это примерно 25 таких школ-садов.





В прошлом году частным застройщиком в Новой Боровой был построен современный детский сад на 230 мест за $3,8 млн. Обсуждалось даже строительство садов по всей стране по такому же проекту.





Если бы Беларусь не переплачивала России, такие детские садики можно было бы построить в 29 райцентрах.





В декабре прошлого года начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Татьяна Астрейко рассказала, что на закупку 2 млн доз вакцины от коронавируса Минздраву будет выделено 50 млн рублей ($19,4 млн) в 2021 году.





Соответственно, переплаченных России денег хватило бы более чем на 10 млн доз вакцины.





Примерно столько же стоит магистральный нефтепровод “Гомель — Горки”, который должен соединить Мозырь и Новополоцк. На него планируется потратить 300 млн рублей. Это около $116 млн.





Всего, по данным Всемирного банка, к началу 2020 года Беларусь была должна России $8,1 млрд.