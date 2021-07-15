Белорусские домашние хозяйства тратят на поддержку государства значительно больше, чем на все остальное вместе взятое, отмечает экономист Ярослав Романчук.





Для количественной оценки издержек средней белорусской семьи от налогового, регуляторного бремени подсчета издержек известный экономист применил методологию Competitive Enterprise Institute.





При этом Романчук отметил, что в отличие, например, от стран с развитой демократией, в издержки белорусских домашних хозяйств, как и производителей товаров и услуг следует добавить транзакционные издержки, которые связаны с затратами на защиту своих прав, свобод и договорных обязательств. А эти расходы сегодня невероятно большие.





Впрочем, даже если их не учитывать вовсе, картина для белорусов вырисовывается нелицеприятная.





Так в США федеральные налоги и федеральное регуляторное бремя отнимают 39,9% ВВП, из которых 9% ВВП – это регуляторные издержки (только федерального уровня).





В Беларуси государственные расходы составляют около 43% ВВП, а регуляторные издержки составляют приблизительно 15% ВВП.





С учетом того, что ВВП Беларуси в 2020 году составил 60 млрд долларов, получается, что совокупные налоговые и регуляторные издержки белорусов на государство составляют около 34,8 млрд долларов.





Согласно переписи 2019 года, в Беларуси 4,32 млн домашних хозяйств, следовательно, налоговая и регуляторная нагрузка на среднюю белорусскую семью составляет 8055 долларов.





В 2020 году годовые денежные расходы среднего белорусского домашнего хозяйства составили в эквиваленте 6870 долларов. Получается, все годовые денежные расходы белорусского домашнего хозяйства почти на 15% меньше, чем налоговое и регуляторное бремя на него.





«Это все, что нужно знать о том, насколько глубоко белорусское государство залезло в карманы граждан. Если разъяснить каждому белорусу эти простые цифры, как вы думаете, сколько голосов даже при нынешней системе получит власть? Вы согласны добровольно финансировать государство в таком объеме?», - задает вопрос Ярослав Романчук на Если разъяснить каждому белорусу эти простые цифры, как вы думаете, сколько голосов даже при нынешней системе получит власть? Вы согласны добровольно финансировать государство в таком объеме?», - задает вопрос Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук.





По мнению экономиста, важно также понимать, что среднестатистическая белорусская семья получает за уплачиваемые, потраченные на выполнение требований государства 8055 долларов в год?





«Услуги безопасности? Да, конечно. Роль и значение правоохранительной, судебной системы страны рельефно проявилась в течение последнего года.





Бесплатное образование? Даже если платить за ребенка в частной школе 400 долларов в месяц, то получится 4800 долларов.





Бесплатное здравоохранение? Еще один анекдот. Вы тратите каждый месяц 100 долларов на свое здоровье?





Что еще мы получаем от государства за наши деньги? Качество и доступность товаров и услуг относительно свободных, капиталистических стран? Нет. Может, наши уважаемые пожилые люди имеют высокие, достойные пенсии? Им тут не до шуток.





Может, работники культуры, воспитатели детских садов, учителя и врачи получают у нас такую зарплату, что в этих сферах у нас работают самые дорогостоящие профессионалы? Это не про Беларусь», - констатирует Романчук.





Как отмечает известный экономист, сокращение хотя бы наполовину регуляторных издержек в нашей стране, снижение налогового бремени до уровня свободной, капиталистической страны, увеличивало бы бюджет среднего домашнего хозяйства ежегодно на 5-6 тыс. долларов.





В свободной, либеральной, капиталистической Беларуси каждая семья ежемесячно имела бы дополнительно те самые "по 500 долларов".





Ярослав Романчук как бы дает пять уроков для переходных, развивающихся стран.





Урок №1. Если нет солидной, постоянно укрепляемой ценностной основы общества, если нет смирительной рубашки на государстве, если нет четкого отделения бизнеса от государства, даже самая продвинутая страна Запада постепенно превращается в Левиафана с ограничением сначала экономических, а потом гражданских и политических прав.





Урок №2. VIP-распорядители чужого (политики, номенклатура, силовики и их идеологи/пропагандисты) кровно, материально заинтересованы в росте размеров государства, увеличению его функций, особенно национального уровня, разбуханию количества нормативно-правовых актов и контрольного аппарата за их выполнением. Для них превращение малого государства в Левиафана – чрезвычайно прибыльный процесс, обеспечивающий им богатый материальный результат.





Урок №3. Даже в Америке, стране с солидными институтами обеспечения верховенства права, открытой политической конкуренцией и независимыми СМИ (это уже не абсолют) работает формула: высокие налоги плюс всеохватывающее регулирование экономических операций производства/потребления - равно, коррупция, злоупотребления, рост инвестиционных, производственных ошибок, зажим малого бизнеса, поддержка токсичного синдиката «VIP-распорядители чужого – коммерческие структуры «слишком-большие/важные-чтобы-обанкротиться». Для Беларуси, Украине, России такая формула цементирует режим олигархата, схематоза и жесткого авторитаризма на грани тоталитаризма.





Урок №4. Налоговая и регуляторная нагрузка тормозит, деформирует, приводит к эрозии ценностные, правовые, институциональные основы капитализма и его фундамента – свободы. Грубейшей ошибкой переходных, развивающихся стран является слепое, некритическое, механическое копирование налоговой, регуляторной системы сегодняшнего Запада под видом борьбы с бедностью, управления неопределенностью, обеспечения устойчивого развития/равенства, нейтрализации недобросовестных, нечистоплотных и аморальных.





Для качественного, эффективного управления, администрирования такими налоговыми, регуляторными системами без накопления непреднамеренных последствий и предсказуемых токсичных результатов в переходных, развивающихся странах нет политической и правовой культуры, открытой конкуренции, независимых институтов для обеспечения верховенства права; нет полноценного местного самоуправления, независимых СМИ, конкурентного поля в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения.





Урок №5. Эрозия капитализма и свободы в США, в Евросоюзе – это большой шанс для других стран мира. Самое время активной конкуренции юрисдикций, налоговых и регуляторных режимов. Самое время побороться за возможность привлечения к себе больших глобальных корпораций, талантов, генераторов глобальных точек ценности, много инвестиций, современных технологий.





В условиях гармонизации высоких налогов в развитых странах и на международном уровне, всеохватывающем регулировании всего и вся, при доминировании культуры cancel, woke, гендеризма, экологизма и критической расовой теории (огромный букет разных проявлений коллективизма), при большевизме глобального потепления и лженаучности императива устойчивого развития растет спрос на юрисдикции, которые соответствуют четким критериям аксиологического, институционального понятия «Запад»:





1) политическая, гражданская и экономическая свобода,





2) открытая конкуренция денег, товаров, услуг и рабочей силы,





3) свободная международная торговля при конкуренции стандартов товаров и услуг,





4) качественные институты обеспечения безопасности жизни и собственности,





5) качественная инфраструктура (электроэнергия, транспорт, водоснабжение),





6) образованное население и инфраструктура для его постоянного пополнения,





7) совпадение большинства культурных кодов, традиций, ценностей с традиционным Западом,





По мнению Ярослава Романчука, в Беларуси необходимо создать малое государство, которое не вмешивается в инвестиции, не претендует на знания технологических трендов, не поддерживает монополий, в том числе на деньги и пенсии, не стремится к расширению функционала и ресурсов в своих руках.