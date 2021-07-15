Импорт товаров в Беларуси в мае резко упал - в июне рухнет и экспорт

По данным Национального банка РБ, экспорт товаров в ценах ФОБ в мае оказался меньше, чем в апреле, на 94,9 млн. долларов и составил 2 992,3 млн. долларов. Это все равно примерно на 1 млрд. долларов больше, чем в мае прошлого года.





В то же время, импорт товаров в ценах ФОБ в Беларуси снизился на большую величину, чем экспорт: на 252,5 млн. долларов по сравнению с апрелем — до 3 030,8 млн. долларов.





В результате сальдо внешней торговли товарами в мае текущего года составило минус 38,5 млн. долларов против минус 196,1 млн. долларов в апреле. Год назад в мае сальдо равнялось минус 126,6 млн. долларов, то есть ситуация во внешней торговле РБ товарами существенно улучшилась.





Однако в июне оно может ухудшиться, так как стране грозит резкое уменьшение экспорта, вызванное проблемами с нефтепереработкой. Снижение импорта в мае, возможно, связано с уменьшением поставок нефти из России, и теперь за этим последует уменьшение экспорта продуктов нефтепереработки.





Что касается внешней торговли услугами, то с нею дела обстоят стабильно. Экспорт услуг в мае снизился по сравнению с апрелем всего на 0,1 млн. долларов — до 833 млн. долларов. А импорт вырос на 3 млн. долларов и достиг 482,9 млн. долларов.





В результате сальдо внешней торговли услугами в мае осталось примерно на уровне апреля и составило 350,1 млн. долларов. В мае прошлого года оно равнялось 278,8 млн. долларов, то есть в текущем году ситуация улучшилась, несмотря на пандемию и санкции.





Суммарное сальдо внешней торговли товарами и услугами РБ в мае текущего года примерно удвоилось по сравнению с апрелем и достигло 311,6 млн. долларов. Это также в 2 раза больше, чем в мае прошлого года.





В целом по итогам января—мая 2021 года сальдо внешней торговли товарами и услугами РБ достигло 1 247,9 млн. долларов, что в 2,3 раза превысило сальдо за аналогичный период прошлого года. При этом сальдо внешней торговли услугами увеличилось только на 9,5% — до 1 703,4 млн. долларов. А сальдо внешней торговли товарами, хотя и осталось отрицательным, но составило всего минус 455,5 млн. долларов, что примерно в 2 раза меньше, чем в январе—мае прошлого года.





В целом экспорт товаров и услуг в РБ за пять месяцев текущего года вырос на 32,7% — до 18 066,5 млн. долларов, в то время как импорт увеличился на 28,7% и достиг 16 818,6 млн. долларов.





Основной вклад в увеличение экспорта внесли нефтепродукты, однако растут и поставки за рубеж некоторых других товаров. В частности, экспорт продовольствия из Беларуси в январе—мае поднялся на 11,3% — до 2,5 млрд. долларов.





При этом экспорт в страны СНГ поднялся всего на 6,2%, тогда как в Китай — на 52,6%, а в страны Америки и Карибского бассейна — на 85,7%. Даже в страны ЕС экспорт белорусских продуктов поднялся на 45,7%.





Белорусское правительство предпринимает активные усилия по увеличению поставок белорусских товаров за рубеж. Одновременно принимаются меры, направленные на сокращение импорта.





Так, Государственный комитет по стандартизации РБ в текущем году запретил ввоз в страну около 900 наименований опасной продукции. Принимаются и контрсанкции в отношении ряда европейских компаний.