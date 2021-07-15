МАРТ нашел нарушения в работе компании Google - подробно

В ведомстве считают, что сервис Google Play занимает доминирующее положение на рынке магазинов мобильных приложений под ОС Android. Это, считают в МАРТ, ограничивает возможности доступа на мобильные устройства других разработчиков приложений. При этом подобная практика может привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений, снизить конкуренцию, полагают в МАРТ.

Почему МАРТ озадачился этим вопросом

В ведомстве уточняют, что поступило заявления ООО «ЯНДЕКС», которое датировано 30 апреля 2019 года. Обращение касалось проверки наличия нарушения антимонопольного законодательства компаниями Google LLC (США), Google Commerce Limited (Ирландия), Google Ireland Limited (Ирландия) на рынке мобильных приложений на устройства на ОС Android. Речь о сервисах, которые распространяются на территории Беларуси.





В чем МАРТ нашел доминирование Google LLC

В МАРТ говорят, что установили, что Google LLC (в действиях других двух компаний не нашли нарушения) предлагает магазин приложений Google Play производителям смартфонов и планшетов на OC Android для предустановки на их устройства только при выполнении нескольких условий.





Среди них — предустановка комплекта приложений Google Mobile Services (в том числе Google Search, Google Chrome, Gmail, Google Maps, Youtube). При этом эти приложения нужно установить на экранах смартфонов и планшетов на определенных компанией Google LLC местах, а устанавливать сервисы других компаний запрещено, уточняют в МАРТ.





Ведомство также обращает внимание на то, что предусмотрена по умолчанию настройка на смартфонах и планшетах Google Search и Google Assistant — в обмен на вознаграждение от компании Google LLC.

Чем опасно доминирование Google LLC, по мнению МАРТ

«Таким образом, компания Google LLC увязывает получение магазина приложений Google Play с обязательной предустановкой иных приложений, которые обеспечивают поиск информации, размещение рекламы и приносят доход компании Google LLC. При этом пользователи мобильных устройств, как правило, не изменяют предустановленные конфигурации и пользуются тем, что изначально установлено на мобильном устройстве», — поясняют в МАРТ.





В ведомстве полагают, что Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства других разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска.





«Впоследствии данные практики могут привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений, к ограничению стимулов конкурентов к разработке приложений для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android и препятствуют дальнейшему развитию рынка», — считают в белорусском министерстве.





В МАРТ убеждены, что компания Google LLC злоупотребляет доминирующим положением и нарушает закон «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».





«Аналогичные дела были рассмотрены антимонопольными органами Российской Федерации, Европейского союза и иных государств», — резюмируют в МАРТ.

Что решил МАРТ

В ведомстве признали, что есть основания для предписания и начала административного процесса из-за нарушения антимонопольного регулирования. Одновременно с этим в ведомстве признали, что отсутствуют основания для того, чтобы МАРТ совершал иные действия для устранения и (или) предотвращения нарушения антимонопольного

законодательства.



