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Население Беларуси в июне 21 года вывело из банков $270,6 млн.

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за 6 месяцев 2021 года сократились на 602,652 млн. долларов или 5,48% и на 1 июля составили 10,4 млрд. долларов, свидетельствует статотчет Национального банка Беларуси.


В июне снижение валютных депозитов составило 347,701 млн. долларов или 3,24%.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $590,113 млн. или 10,09%. Валютные депозиты населения на 1 июля 2021 года составили $5,2596 млрд., на 1 января этот показатель равнялся 5,8498 млрд. долларов, пишет АФН. В июне население вывело из банков 270,624 млн. долларов или 4,89%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $620,712 млн. или 13,38% и на 1 июля 2021 года составили 4,019 млрд. долларов. За июнь срочные валютные депозиты «физиков» сократились на 210,312 млн. долларов или 4,97%.

Вместе с тем, объем валюты населения, хранящейся на счетах до востребования (переводные депозиты), с начала года пока еще показывает рост на 30,599 млн. долларов или 2,53%. На 1 июля 2021 года этот показатель составил 1,241 млрд. долларов. В июне вклады до востребования снизились на 60,312 млн. долларов или 4,64%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года выросли на 115,366 млн. долларов или 4,37% и на 1 июля 2021 года составили 2,758 млрд. долларов. За июнь срочные валютные депозиты юрлиц сократились на 75,436 млн. долларов или 2,66%.
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