Сколько бензина могут купить белорусы по сравнению с соседями?

Picodi.com проследила, как изменились цены на топливо в первой половине 2021 года относительно прошлого года, и подсчитала, сколько литров бензина могут купить беларусы на среднестатистическую заработную плату. Результатами работы исследователи Команда аналитиковпроследила, как изменились цены на топливо в первой половине 2021 года относительно прошлого года, и подсчитала, сколько литров бензина могут купить беларусы на среднестатистическую заработную плату. Результатами работы исследователи поделились с Thinktanks.by.





Цены на АЗС выросли





Первая половина 2021 года отметилась постепенным оживлением экономики и ростом цен на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из стран СНГ самый значительный скачок цен произошёл в Армении (+22,8%) и Грузии (+17,4%).









В Беларуси стоимость топлива увеличилась на 4,9%. Страна оказалась на 24-м месте рейтинга. Меньший рост цен зафиксирован в Болгарии (0,7%).

Снижением цен может похвастаться лишь Таджикистан.





Индекс бензина 2021





Среди стран Европы и СНГ дешевле всего заправляются в Казахстане – здесь 1 литр бензина обойдётся всего в 0,43 $. На противоположном конце рейтинга с самым дорогим горючим оказалась Финляндия (1,90 $). В Беларуси средняя цена топлива в первой половине 2021 года составила 1,89 рублей (0,74 $), что позволило ей занять 7-e место из 26 попавших в рейтинг стран.





В этом году исследователи снова проверили, сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в европейских странах.





В 2021 году лидером становится Германия с 1 786 литрами бензина. Второе и третье место заняли Швеция (1 771 л) и Финляндия (1 589 л).









В Беларуси согласно данным Белстата среднемесячная заработная плата составляет 1 398,2 рублей (1 202,45 после уплаты налогов). Это означает, что среднестатистический беларус может купить на зарплату 637 литров бензина (16-е место рейтинга). Год назад покупательная способность средней беларусской зарплаты равнялась 553 литрам.





Ниже по рейтингу расположилась соседняя Украина (389 литров и 20-е место). Остальные соседи обогнали беларусов. Польша заняла 13-е место рейтинга — там средняя заработная плата равна 808 литрам бензина по местным ценам. Латвия оказалась на 14-м месте (733 литра), Литва на 12-м (811 л), а Россия на 8-м (938 л).

Замыкают рейтинг Таджикистан, Армения и Узбекистан, где средняя заработная плата равна 188 л, 309 л и 317 литрам бензина соответственно.





Из 104 рассмотренных стран мира самая низкая стоимость литра топлива в Алжире (0,34 $/литр), а самая высокая — в Гонконге (2,44 $/литр).









Подиум международного рейтинга соотношения бензина к средней зарплате вновь заняли страны Персидского залива:





1. Катар — 6 532 литра;

2. Саудовская Аравия — 5 170 литров;

3. Кувейт — 5 158 литров.





Жители США на среднюю зарплату могут купить 4 723 литра бензина, Австралии — 4 128 литров, Канады — 2 616 литров, Китая — 955 литров.

Последнее место в рейтинге заняла Куба. На «острове свободы» за среднюю зарплату можно купить лишь 26 литров бензина (на 2 литра меньше, чем в прошлом году). Немного лучший результат показали Таджикистан (188 литров) и Замбия (214 литров).





Особого внимания достойна Венесуэла. В стране тяжёлая экономическая ситуация. На государственных АЗС продаётся субсидированный бензин по стоимости 0,002 $ за литр, но максимальный объём покупки в месяц — 120 л на одного жителя. За бензин сверх этого лимита придётся платить по рыночной цене — 0,50 $/литр. Согласно нашим подсчётам, средней зарплаты в этой южноамериканской стране хватит на покупку 230 литров бензина (120 литров по льготной цене и 110 по обычной). По сравнению с 2020 годом этот объём больше на 82 литра.





Методология и источники данных





Индекс бензина — это ежегодный рейтинг соотношения стоимости бензина к средней зарплате, который составляют аналитики Picodi с 2019 года.

В этом исследовании использовались последние данные о средней оплате труда, размещённые на сайтах государственных статистических управлений или соответствующих министерств. Для стран, официальные органы которых не публикуют такие данные, была использована статистика с сайта Numbeo.





Средняя стоимость бензина за первое полугодие 2021 года в 104 странах была взята с сайта globalpetrolprices.com и других локальных источников. Для вычисления количества литров топлива, которое можно купить на месячную зарплату, мы разделили среднюю заработную плату после уплаты налогов на среднюю цену 1 литра бензина. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за последние 90 дней.