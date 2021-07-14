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Утечка мозгов - проблема для hardware-отрасли

Нехватка кадров является основной проблемой для приборостроительных компаний в Беларуси.


Такой результат был получен в результате анкетирования представителей hardware-отрасли, проведенного Ассоциацией "Инновационное приборостоение", пишет thinktanks.by. О результатах исследования сообщается на сайте Ассоциации.

Предприниматели,  принявшие участие в анкетировании, в качестве основных проблем выделили утечку мозгов и снижение качества подготовки кадров, недостаток специалистов с менеджерскими компетенциями. 

Проблемой для приборостроительных компаний также является необходимость поддержания уровня зарплат не ниже, чем в IT-сфере, а также потребность в квалифицированных специалистах разных профилей - в том числе программистов нижнего уровня, конструкторах, робототехниках, электронщиках, механиках, физиках и других.

"На наш взгляд, проблема образования и подготовки молодых специалистов является весьма актуальной для всех предпринимателей Беларуси. С уверенностью можем сказать, что “карантинный период” в результате COVID-19 еще даст о себе знать через несколько лет в виде серьезных пробелов в полученных знаниях у молодежи, но с другой стороны, введенная система дистанционного образования также откроет множество возможностей", - сказано в сообщении на сайте Ассоциации.
Источник: Ольга Томашевская
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