Утечка мозгов - проблема для hardware-отрасли





Такой результат был получен в результате анкетирования представителей hardware-отрасли, проведенного Ассоциацией "Инновационное приборостоение", пишет thinktanks.by. О результатах исследования сообщается на сайте Ассоциации.





Предприниматели, принявшие участие в анкетировании, в качестве основных проблем выделили утечку мозгов и снижение качества подготовки кадров, недостаток специалистов с менеджерскими компетенциями.





Проблемой для приборостроительных компаний также является необходимость поддержания уровня зарплат не ниже, чем в IT-сфере, а также потребность в квалифицированных специалистах разных профилей - в том числе программистов нижнего уровня, конструкторах, робототехниках, электронщиках, механиках, физиках и других.





"На наш взгляд, проблема образования и подготовки молодых специалистов является весьма актуальной для всех предпринимателей Беларуси. С уверенностью можем сказать, что “карантинный период” в результате COVID-19 еще даст о себе знать через несколько лет в виде серьезных пробелов в полученных знаниях у молодежи, но с другой стороны, введенная система дистанционного образования также откроет множество возможностей", - сказано в сообщении на сайте Ассоциации.



