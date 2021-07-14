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Задержана исполнительный директор Angels Band

Задержана исполнительный директор Angels Band Нина Лабкович. Об этом сообщил сооснователь сети бизнес-ангелов Кирилл Голуб.


Ранее утром стало известно об обыске у юриста «Весны» Владимира Лабковича и других сотрудников правозащитного центра. Лабкович был задержан. Вместе с ним задержали и его жену Нину. У них трое несовершеннолетних детей, пишет dev.by.

Кирилл Голуб согласился с предположением, что Нину Лабкович задержали как жену сотрудника «Весны», а не как директора Angels Band.

— Нина задержана вместе с мужем, — сообщил Голуб в фейсбуке. — По нашей информации, сейчас на допросе в СК. Статус пока не известен.

Чуть позже «Весна» сообщила, что Лабковичи задержаны на 72 часа в рамках уголовного дела. 

Angels Band — сообщество венчурных инвесторов Беларуси, специализируется на поддержке стартапов.
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