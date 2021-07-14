Запуск цифровых валют может удешевить переводы





Об этом сказано в докладе, подготовленном Банком международных расчетов, Международным валютным фондом и Всемирным банком. Пока, впрочем, регуляторы в основном ориентируются на внутренние рынки, опасаясь рисков, связанных с увеличением оттока и притока капитала, а также с замещением национальных валют резервными, пишет Коммерсантъ.





Использование цифровых валют не только на внутренних рынках, но и для трансграничных платежей может резко удешевить проведение таких трансакций, говорится в обзоре Банка международных расчетов в Базеле, Международного валютного фонда и Всемирного банка, подготовленного для G20.





Пока ни одна крупная страна не запустила полноценную цифровую валюту, более того большинство государств, объявивших о планах проведения подобных экспериментов (возможность их запуска рассматривают 47 стран), ориентируются в первую очередь на использование валют резидентами.





Самые активные усилия сейчас предпринимают Китай (с Гонконгом обсуждается возможность использования электронного юаня в двусторонних платежах), Багамы и Восточно-Карибский центробанк.





В докладе описаны два сценария: в рамках первого каждый центробанк выпускает свою цифровую валюту и делает ее доступной как для граждан страны, так и для зарубежных держателей — без какой-либо координации между банками. Если такие валюты будут анонимными, этот сценарий станет наиболее вероятным — по аналогии с оборотом наличных денег (снижение их популярности является одним из аргументов для центробанков для выпуска цифровых валют, в том числе в качестве инструмента влияния на денежную массу).





Пока, однако, большинство регуляторов рассматривают неанонимное использование цифровых валют. Это означает, что технологически можно будет ввести ограничения на трансграничные платежи (это второй и значительно более вероятный сценарий). Такая система потребует дополнительных договоренностей между центробанками. Поэтому то, насколько вырастет объем операций между странами, будет зависеть от условий межгосударственных соглашений.





Развитие трансграничных платежей может иметь макроэкономический эффект — более свободный переток средств потребует либерализации капитальных потоков и перехода на гибкие режимы установления курсов валют.





Но у регуляторов такая открытость будет вызывать опасения по поводу резких притоков и оттоков капитала. Помимо этого есть риск, что «твердые» валюты, на которые и так есть повышенный спрос, станут еще популярнее, особенно в странах с высокой инфляцией и нестабильным курсом, что будет подрывать возможности национального центробанка влиять на монетарную политику.





Сейчас высокая стоимость денежных переводов связана с наличием сложной цепочки посредников, а также с различиями в работе систем отдельных стран. Как отмечал в интервью “Ъ” профессор экономики Йельского университета имени Артура Окуна Олег Цывинский, комиссия при денежном переводе мигранта из Бангладеш, работающего в Саудовской Аравии, может съедать до 20% суммы. Снять деньги с зарубежной карточки в России или с российской карточки за рубежом также довольно дорого, поэтому развитие финансовых технологий, в том числе криптовалют, так или иначе будет способствовать снижению издержек на переводы.



