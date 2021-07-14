«Гродно Азот» запланировал на сентябрь ремонт сразу четырех цехов
ОАО «Гродно Азот» планирует в сентябре провести ремонт сразу четырех цехов — аммиак-3, карбамид-3, азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси (АКиКАС) и карбамид-2.
Об этом сообщает «Прайм Пресс» со ссылкой на пресс-службу гродненского предприятия.
Как сообщается, пишет s13.ru, с 25 июня 2021 года на предприятии проводится капитальный ремонт цехов аммиак-4 и карбамид-4, который планируется завершить к началу августа.
«В перспективе – ремонты в цехах аммиак-3, карбамид-3, АКиКАС, карбамид-2. Они запланированы на сентябрь», — говорится в сообщении.
На предприятии после проведения данных ремонтов рассчитывают на эффективную эксплуатацию оборудования в течение двух лет.
18:05 14/07/2021
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