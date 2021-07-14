МАPТ обвинил Google в нарушении антимонопольного законодательства
МАPТ обвинил Google в нарушении антимонопольного законодательства на рынке магазинов программ, предустановленных на мобильные устройства Android.
На сайте МАPТ сообщается, что "Google LLC занимает доминирующее положение со своим магазином программ Google Play, который распространяется в том числе на территории Беларуси"
Утверждается, что предустановка Google своих программ ограничивает возможности доступа на мобильные устройства сторонних разработчиков программ, в первую очередь программ поиска".
17:49 14/07/2021
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