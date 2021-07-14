МТБанк продолжает поглощение "Идея Банк": очередная сделка





Как сообщалось, в апреле 2021 года МТБанк купил 99,99% в Идея Банке. Таким образом белорусский финансовый актив поляка Лешека Чернецкого перешел к семье Алексея Олексина.





Но позже Олексин попал под санкции западных стран, и МТБанк перешел к Ромео Абдо. Этот бизнесмен развивает в Минске торгово-развлекательный центр Galileo и бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower.