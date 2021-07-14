+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

МТБанк продолжает поглощение "Идея Банк": очередная сделка

Набсовет МТБанка решил выкупить бывшее в употреблении имущество Idea Bank (ЗАО «Идея Банк»). Сумма сделки — около 195 тыс. рублей.


Как сообщалось, в апреле 2021 года МТБанк купил 99,99% в Идея Банке. Таким образом белорусский финансовый актив поляка Лешека Чернецкого перешел к семье Алексея Олексина.

Но позже Олексин попал под санкции западных стран, и МТБанк перешел к Ромео Абдо. Этот бизнесмен развивает в Минске торгово-развлекательный центр Galileo и бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower.
OL
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]