МТБанк продолжает поглощение "Идея Банк": очередная сделка
Набсовет МТБанка решил выкупить бывшее в употреблении имущество Idea Bank (ЗАО «Идея Банк»). Сумма сделки — около 195 тыс. рублей.
Как сообщалось, в апреле 2021 года МТБанк купил 99,99% в Идея Банке. Таким образом белорусский финансовый актив поляка Лешека Чернецкого перешел к семье Алексея Олексина.
Но позже Олексин попал под санкции западных стран, и МТБанк перешел к Ромео Абдо. Этот бизнесмен развивает в Минске торгово-развлекательный центр Galileo и бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower.
12:48 14/07/2021
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