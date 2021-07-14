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Минсельхозпрод определил перспективные агропроекты

Министерство сельского хозяйства и продовольствия определило перспективные и значимые инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в рамках государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы. Соответствующее постановление размещено на сайте ведомства.


Всего в перечень включено 32 проекта, из них в Витебской области планируется реализовать 16 проектов, в Витебской и Гомельской — по два проекта, по одному — в Гродненской и Могилевской областях и 10 проектов запланировано к реализации в Минской области.

Так, в 2021 году в ОАО «Птицефабрика «Дружба» Барановичского района планируется реконструировать племптицерепродуктор. В ОАО «Витебскмясомолпром» будет построен свиноводческий репродуктор на 5 тыс. голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д. Горяны Оршанского района. В текущем году в ЗАО «Витебскагропродукт» будет построен зерноочистительный сушильный комплекс производительностью 100 плановых т в час с комплексом по хранению зерна.

В ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» планируется реализовать несколько проектов, среди них строительство бройлерного цеха, цеха убоя и переработки птицы, реконструкция комбикормового производства и другие. В ОАО «Лидахлебопродукт» собираются реконструировать свиноводческий комплекс под птичники.

В ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» также запланирована реализация сразу нескольких проектов. В частности, там планируют организовать выращивание 6 тыс. т мяса индейки в год, комплекс птичников по выращиванию кур родительского поголовья мясного направления и цех инкубации, цех по выращиванию молодняка родительского стада, строительство линии по производству премиксов в филиале «Негорельский КХП» и ряд других проектов.

Также в перечень включен проект «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Реализация этого проекта рассчитана до 2032 года.
БЕЛТА
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