Минсельхозпрод определил перспективные агропроекты





Всего в перечень включено 32 проекта, из них в Витебской области планируется реализовать 16 проектов, в Витебской и Гомельской — по два проекта, по одному — в Гродненской и Могилевской областях и 10 проектов запланировано к реализации в Минской области.





Так, в 2021 году в ОАО «Птицефабрика «Дружба» Барановичского района планируется реконструировать племптицерепродуктор. В ОАО «Витебскмясомолпром» будет построен свиноводческий репродуктор на 5 тыс. голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д. Горяны Оршанского района. В текущем году в ЗАО «Витебскагропродукт» будет построен зерноочистительный сушильный комплекс производительностью 100 плановых т в час с комплексом по хранению зерна.





В ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» планируется реализовать несколько проектов, среди них строительство бройлерного цеха, цеха убоя и переработки птицы, реконструкция комбикормового производства и другие. В ОАО «Лидахлебопродукт» собираются реконструировать свиноводческий комплекс под птичники.





В ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» также запланирована реализация сразу нескольких проектов. В частности, там планируют организовать выращивание 6 тыс. т мяса индейки в год, комплекс птичников по выращиванию кур родительского поголовья мясного направления и цех инкубации, цех по выращиванию молодняка родительского стада, строительство линии по производству премиксов в филиале «Негорельский КХП» и ряд других проектов.





Также в перечень включен проект «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Реализация этого проекта рассчитана до 2032 года.







