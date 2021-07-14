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«Уважаю суд, но не вас»: Илон Маск в суде по делу о покупке SolarCity за $2,6 млрд

12 июля Илон Маск дал показания в суде по поводу приобретения в 2016 году за $2,6 миллиарда компании по установке солнечных батарей SolarCity.



«Уважаю суд, но не вас»: Илон Маск в суде по делу о покупке SolarCity за $2,6 млрд
Акционеры Tesla ранее подали иски с претензиями к Маску. В 2020 году члены совета директоров заключили с истцами мировое соглашение и выплатили от имени компании $60 миллионов. Однако Маск решил защищаться в суде.

Суд продлится около двух недель, он должен решить, использовал ли Маск свое влияние для того, чтобы совершить сделку вопреки интересам акционеров. При этом позиция Маска неустойчивая: основатели SolarCity Линдон и Питер Райв — его кузены, сама же компания испытывала финансовые трудности. В иске инвесторы утверждают, что таким образом Маск спасал их компанию.

Хотя ранее Маск заявлял, что Tesla строит чистую энергетическую компанию, выручка этого подразделения компании упала в 2018 и 2019 годах, но восстановилась в течение 2020 года. Бизнесмен признал, что извлечь выгоду из приобретения не получилось. В это время Tesla была занята выпуском новой Model 3, затем началась пандемия.

Во время суда Маск постоянно уклоняется от прямых ответов, из-за этого весь процесс затягивается. На последнем заседании адвокат инвесторов Барон включил записи прошлых заседаний, где Маск называет иск «пустой тратой времени», а адвоката «позорным человеком». Еще Маск назвал Барон «плохим человеком». «Это и есть причина, по которой я вас не уважаю. Я уважаю суд, но не вас», — заявил он.
DEV.by
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