







«Уважаю суд, но не вас»: Илон Маск в суде по делу о покупке SolarCity за $2,6 млрд

Акционеры Tesla ранее подали иски с претензиями к Маску. В 2020 году члены совета директоров заключили с истцами мировое соглашение и выплатили от имени компании $60 миллионов. Однако Маск решил защищаться в суде.





Суд продлится около двух недель, он должен решить, использовал ли Маск свое влияние для того, чтобы совершить сделку вопреки интересам акционеров. При этом позиция Маска неустойчивая: основатели SolarCity Линдон и Питер Райв — его кузены, сама же компания испытывала финансовые трудности. В иске инвесторы утверждают, что таким образом Маск спасал их компанию.





Хотя ранее Маск заявлял, что Tesla строит чистую энергетическую компанию, выручка этого подразделения компании упала в 2018 и 2019 годах, но восстановилась в течение 2020 года. Бизнесмен признал, что извлечь выгоду из приобретения не получилось. В это время Tesla была занята выпуском новой Model 3, затем началась пандемия.





Во время суда Маск постоянно уклоняется от прямых ответов, из-за этого весь процесс затягивается. На последнем заседании адвокат инвесторов Барон включил записи прошлых заседаний, где Маск называет иск «пустой тратой времени», а адвоката «позорным человеком». Еще Маск назвал Барон «плохим человеком». «Это и есть причина, по которой я вас не уважаю. Я уважаю суд, но не вас», — заявил он.