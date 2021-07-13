Лукашенко и Путин договорились о цене на газ для Беларуси на 2022 год

Во время встречи 13 июля в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что в 2022 году цена на газ для Беларуси останется такой же, как в этом году.