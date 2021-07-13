БМЗ о санкциях: сотрудничество с ЕС продолжается и расширяется





«Более половины экспорта БМЗ приходится на Евросоюз. Динамика положительная, несмотря на внешние угрозы, которые имеют место быть. Сотрудничество продолжается и расширяется, пишет naviny.online. За первое полугодие на заводе было проведено 12 внешних аудитов на соответствие европейским и американским стандартам. Наши клиенты работают на перспективу сотрудничества с заводом. Мы надеемся, что все будет хорошо», — сказал Волков.





По его информации за первое полугодие на экспорт было поставлено продукции на 676 млн долларов, что на 41% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Он связал этот рост с оживлением на рынке у потребителей продукции и конъюнктурой цен. По словам Волкова, поставки осуществляются в 48 стран.





«Как я уже упоминал, 50% — это страны ЕС, 25% — Россия, по 8,5% страны Африки и Ближнего Востока. Для нас важна диверсификация. Наша стратегия — присутствовать на максимально возможном количестве рынков и реализовывать максимально возможное количество продукции. Мы понимаем, что возможны снижения потребления в каких-то отраслях, но не во всех, поэтому есть возможность переориентации нашей продукции по рынку и сортаменту», — отметил замминистра.





Он также отметил, что на европейский рынок поставлются как правило премиальные виды продукции — металлокорд, труба. «Достаточно много мы поставляем и арматуры и важна работа по сертификации и аудитам качества», — сказал Волков.





При этом он заметил, что в этом году восстановились продажи в РФ, доля которой 2-3 года назад доходила до 18%. «Рынок для нас крайне важный, он емкий и по ценам привлекательный», — отметил Волков.





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