В ВОЗ заявили об опасности смешивания разных вакцин от коронавируса









Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать и подбирать вакцины против COVID-19 от разных производителей, сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.





По ее словам, пишет Фокус, комбинирование разных вакцин от COVID-19 — опасная тенденция.





На сегодняшний день мало данных о том, как именно смешивание вакцин от коронавируса разных производителей влияет на организм человека, поэтому в ВОЗ рекомендуют комбинировать препараты в рамках иммунизации.





"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств в том, что касается смешивания и совпадений… В странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет получать вторую, третью и четвертую дозу", — цитирует Reuters главного научного сотрудника ВОЗ.





Вопрос о прохождении ревакцинации от COVID-19 должен решаться на основе научных данных, а не заявлениях "компаний, которые говорят, что необходима третья доза".





Сумья Сваминатан на брифинге добавила, что полного курса вакцинации прививками, которые одобрены ВОЗ, достаточно для защиты организма от коронавирусной инфекции.



















