



Об этом пишет Алексей Можейко в статье «Экономическая безопасность Республики Беларусь», опубликованной в «Банковском вестнике».

По данным исследователя, пишет officelife.media, к показателям в зоне риска относятся: доля инвестиций в основной капитал, затраты на научные исследования и разработки, доля новой продукции в общем объеме промышленного выпуска, низкая доля собственных энергоресурсов, отношение внешнего государственного долга к ВВП, уровень ЗВР.





В частности, доля инвестиций в основной капитал в ВВП в последние годы показывает уровень критического значения — 20%.





Затраты на научные исследования и разработки к ВВП говорят о кризисе белорусской системы инноваций, применении устаревших технологий и процедур, а также методов инвестирования капитала в сферы с низкой добавленной стоимостью.





Доля новой продукции в общем объеме промышленной продукции в Беларуси всегда была ниже порогового значения в 20%. Эта ситуация вызвана низкой инновационной активностью и наукоемкостью ВВП, недостаточностью обновления продуктовой линейки и неуверенной маркетинговой политикой, отмечает Можейко.





Низкая доля собственных энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе государства является одной из проблем эффективности белорусской экономики.





Показатель в два раза ниже порогового уровня экономической безопасности говорит об энергетической зависимости страны от внешнего воздействия и энергетических компаний. А также о необходимости более активно проводить диверсификацию топливно-энергетического баланса через использование собственных ресурсов и возобновляемых источников энергии.

Отношение внешнего государственного долга к ВВП превышает пороговый уровень 25%, установленный в мировой практике.





Необходимо пересмотреть политику внешних заимствований и получать финансирование только на самоокупаемые проекты — например, на модернизацию только эффективных инновационных производств и осуществление их текущей деятельности», — советует Можейко.

Уровень золотовалютных резервов не достигает порогового критерия, который соответствует трем месяцам импорта. Между тем объем ЗВР является основным показателем защищенности экономики от мировых шоков.







