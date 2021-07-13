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Построенная в XIX веке американская электростанция начала работать на майнинг

Это оказалось выгоднее простой продажи энергии в сеть.


В США гидроэлектростанция, построенная в 1897 году, начала работать на майнинг криптовалюты. Примерно три десятилетия назад эта станция, пишет Office Life, сохранившая оригинальное оборудование XIX века, стала коммерчески невыгодной. Ее хотели закрыть, но объект взяла в аренду компания Albany Engineering.

Долгое время станция работала как музей. Сейчас добавилось второе направление. Выяснилось, что майнинг биткоинов дает примерно девять центов на 1 кВт/ч, а простая продажа энергии в сеть — в три раза меньше.

Схема работы сейчас такова. На станции есть свое оборудование для майнинга. Оно генерирует биткоины, и их сразу же продают. Сохранять криптовалюту у себя станция не собирается, т. к. опасается нестабильности курса.
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