+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минский тракторный завод снова инвестирует в дочернее предприятие в Орше, которое ктитиковал Лукашенко

Решено передать ОАО «Оршанский инструментальный завод» заем в размере 20 млн рублей.


Не так давно завод посетил премьер-министр Роман Головченко. Он выяснял, пишет Office Life, почему там сорван график инвестпроекта, партнер в котором — немецкая Walter. Компания по металлообработке с семью производственными площадками и более чем 3,3 тыс. сотрудников по всему миру. Ранее МТЗ давал дочерней компании деньги на этот проект.

В 2018 году Александр Лукашенко посещал Оршу и в том числе инструментальный завод. Тогда он был очень недоволен показухой, которую ему устроили на предприятии. По итогам поездки было резонансное совещание.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]