Мировые цены на кофе достигли максимума из-за засухи в Бразилии

Мировое потребление кофе сорта арабика в этом году, как ожидают эксперты, превысит производство, поскольку Бразилия столкнулась с крупнейшим за несколько десятилетий падением производства из-за засухи. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на The Wall Street Journal.