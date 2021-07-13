







Данный видеофрагмент был показан в эфире телеканала "Россия 24".





Путин заметил, пишет Смартпресс, что встреча проходит после того, как "правительства поработали" прежде всего в сфере экономики. "Надо сказать, что, несмотря на коронавирус, на другие "инфекции", в том числе связанные с внешними вызовами – я имею в виду всякие санкционные события, – республика обслуживает все кредиты. Более того, мне только что правительство доложило, на 2,5% сократился внешний долг Республики Беларусь, на $0,5 млрд, то есть в этом смысле Беларусь – надежный, стабильный партнер. Золотовалютные резервы превышают значительно уровень, необходимый для обслуживания внешнеторговых операций", - заметил он.





На встрече по словам Путина, можно подвести "некоторые итоги того, что было наработано правительством", а также посмотреть, по каким направлениям двигаться дальше.





Лукашенко сказал, что белорусская экономика очень серьезно привязана к российской, сохранены многие кооперационные отношения: "Мы не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика. Мы не рвали связи. Поэтому сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили, благодаря инвестициям Российской Федерации".





"Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто - вы ж понимаете почему. И здесь поддержка была очень серьезная со стороны России. Ну мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы. И будем их выполнять, чего бы нам не стоило", - подчеркнул Лукашенко.





На фоне "четвертой волны" санкций Беларусь диверсифицируется, добавил он. Лукашенко заявил, что "мы ведь немного с ними и торговали - особенно с европейским Советским Союзом". Он привел пример санкции против МАЗа и БелАЗа - торговля первого предприятия с ЕС была на уровне $3,3 млн, а второго - $4 млн.





Поэтому Беларусь продолжает работать на "своих рынках, как это было "издревле". И благодаря не разорванным связям удается в это сложное время "как-то карабкаться".



