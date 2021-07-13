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Сундар Пичай в обширном интервью корреспонденту Би-би-си Амолу Раджану Генеральный директор Googleв обширном интервью корреспонденту Би-би-си Амолу Раджану поделился своим видением развития технологий и ответил на вопросы о своей жизни, карьере и о налоговых штрафах Google.





"Я был очень увлечен технологиями, постоянно читал про них", - рассказывает глава компании с рыночной капитализацией 1,7 млрд долларов. Уроженец южноиндийского штата Тамил Наду рос в небогатой семье - его главным развлечением был крикет на улице, а из транспорта у семьи был только мотороллер "Ламбретта", на котором вся семья раз в месяц ездила в ресторан. Чтобы установить в доме телефон, семья вынуждена была выждать очередь в пять лет, а за водой ходили к колодцу.





Сундар Пичай с братом. Фото:SUNDAR PICHAI





Пичай еще подростком решил, что обязательно будет работать в Кремниевой долине. "Я ясно понимал - каждый раз, когда мне в руки попадало новое устройство, оно оставляло на мне отпечаток", - говорит он.





Сегодня он возглавляет Google. Предшественники Пичая Сергей Брин и Ларри Пейдж были революционерами и много рисковали. Пришедший им на смену Пичай, кажется, более уравновешен. Он уже несколько раз отвечал на вопросы американских конгрессменов, и его выступления в Конгрессе ни разу не привели к падению акций Google.





На публике Пичай появляется не слишком часто. Его не увидишь верхом на электросерфе, размахивающего американским флагом, как Марк Цукерберг, а среди подчиненных у него репутация мягкого и этичного руководителя.





Все это не мешает Пичаю добиваться великолепных результатов - с 2016 года, когда он заступил на пост генерального директора Google и ее материнской компании Alphabet, акции первой выросли в цене почти втрое.





Если политиков интересует распространение "фейк ньюс", то обычных людей - скорее безопасность интернета, цензура и сохранность личных данных.





Право на личную жизнь





Сохранность личных данных пользователей - основа всего, что делает Google, говорит Пичай.





Право на сохранность личных данных, по его словам, - одно из важнейших прав человека. "Я рад, что наше общество занимается регуляцией прав на личные данные в контексте цифровой эпохи и в условиях цифровой экономики, в которой мы живем", - говорит он.





"Не думаю, что мы смогли бы делать то, что мы делаем, если бы пользователи не доверяли нам в важные моменты. Мы это понимаем. Мы понимаем, что это доверие нужно поддерживать постоянно, - говорит Пичай. - Мы считаем себя наместниками в управлении личными данными. Мы даем пользователям контроль, даем им выбор, но в конечном итоге они должны доверять нам".





На вопрос, что бы он ответил людям, которые говорят, что Google богатеет, продавая личные данные рекламодателям, Пичай отвечает, что большая часть данных о пользователях хранится на серверах компании, и они никому больше не продаются.





"Если говорить о рекламе, то нам нужна очень ограниченная информация. Если вы будете искать в Google цифровые фотоаппараты, то мы понимаем, что вам нужен фотоаппарат - и мы должны предоставить вам коммерческую информацию. Также нам может понадобиться информация о вашем местоположении, чтобы через год мы снова смогли давать вам релевантную информацию. Это и есть то, чего ожидают пользователи. Люди неправильно это понимают", - говорит глава Google.





Фjnj,SUNDAR PICHAI/ Сундар Пичай со своей девушкой Анджали вскоре после приезда в США. Позже пара поженилась





Кроме того, пользователи сами решают, сколько времени будут храниться их данные. Параллельно Google начинает больше работать над сервисами, которые позволяют ее алгоритмам учиться у пользователей, например, новым словам и фразам, но не сохранять при этом их данные.





"Информация в наше время генерируется всегда, когда пользователи действуют в сети. Вокруг информации должна быть четкая система принципов, - уверен Пичай. - Очень приятно видеть, что сделали в Европе, приняв Общий закон о защите данных. Он дает пользователям систему координат, дает компаниям систему, в которой они могут действовать, давая пользователям гарантии. Мне кажется, в будущем нужно будет больше таких вещей".





С другой стороны, сложившаяся модель свободного и прозрачного интернета может быть уничтожена и должна быть защищена, говорит он.





"Свободный и открытый интернет стал очень мощной силой, которая используется во имя добра, и мне кажется, мы это не ценим. Многие страны ограничивают доступ к информации. Google всегда стояла на страже свободы самовыражения и свободного обмена информацией, однако эта модель подвергается атаке. Я думаю, мы слишком к ней привыкли", - сказал Пичай.





Проблемы Google





Амол Раджан, редактор отдела технологий Би-би-си





Наблюдатели соглашаются по нескольким пунктам.





Во-первых, Google сегодня намного осторожнее как компания (в самом Google с этим, конечно, поспорят, а кто-то скажет, что это совсем не плохо).





Во-вторых, продукты Google - это не оригинальные идеи. Многие из них созданы по принципу "я тоже". Компания видит великие изобретения других, после чего ее инженеры их совершенствуют.





Третье: многие из больших продуктов Пичая провалились - Google Glass, Google Plus, Google Wave, Project Loon. В компании на это ответят, что эксперименты и исследования самоценны.





Четвертое - Google уже не так сильно хочет решать проблемы человечества. Сосредоточив самое большое в мире количество людей с докторской степенью в IT на клочке земли неподалеку от Сан-Франциско, разве эта компания не должна работать над лекарством от рака или борьбой с глобальным потеплением?





Тем не менее, компания заслуживает огромного уважения: управлять таким крупным и требовательным коллективом идеалистов в эпоху культурных войн почти невозможно.





Революции будущего





Квантовые компьютеры и искусственный интеллект в ближайшие 25 лет могут преобразить IT-сектор и нашу жизнь, говорит Пичай. Однако сейчас человечество только начинает учиться с ними обращаться.





"Мы находимся в самом начале разработки искусственного интеллекта, но я считаю, что он может стать самым важным изобретением человечества. Необходимо все сделать так, чтобы он принес пользу обществу. Я считаю, что когда придет время, искусственный интеллект будет играть огромную роль в нашей жизни - в образовании, в здравоохранении, в производстве, в потреблении информации. [...] Человек начал пользоваться огнем, потом электричеством, потом изобрел интернет. Это будет что-то похожее, но еще важнее", - сказал глава Google.





Сейчас искусственный интеллект уже делает большие успехи в шахматах и го, и справляется с некоторыми видами задач лучше человека, однако некоторые опасаются, что ИИ может стать опасным оружием. Пичай, впрочем, настроен оптимистично. Человечество справится с вызовом искусственного интеллекта, уверен он.





Второе потенциальное революционное направление - квантовые вычисления. Если классический компьютер работает на базе битов, которые принимают значение 1 или 0, то квантовый использует кубиты, которые имеют значение 0 и 1, или любое промежуточное значение между ними.

Фото: GOOGLE. Так выглядит квантовый компьютер в одной из лабораторий Google в Санта-Барбаре





Пичай и другие наблюдатели считают, что это может дать огромные возможности. "[Квантовые вычисления] будут работать не везде. Уже сегодня есть вещи, для которых всегда будут лучше традиционные методы. Однако есть и такие сферы, в которых квантовые вычисления откроют целые новые категории решений", - говорит он.





Сейчас в компании пытаются "создать стабильный квантовый компьютер", - добавил Пичай. Кубиты в естественных условиях очень нестабильны.





О налогах и монополии





Google за последние годы столкнулась с повышенным вниманием налоговых и антимонопольных властей в разных странах. В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала компанию на рекордные 5 млрд долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке Android-устройств. В этом году французский антимонопольный регулятор обязал Google выплатить штраф в 220 млн евро за злоупотребление монопольным положением в сфере интернет-рекламы.





Американские конгрессмены в прошлом году обвинили Google, Amazon, Apple и Facebook в том, что они превратились в "монополии, каких мы не знали со времен нефтяных баронов и железнодорожных магнатов".





В 2017 году компания вывела более 20 млрд долларов через голландскую подставную компанию в банк на Бермудах. Сейчас, говорит Пичай, Google отказалась от подобных схем.





"Мы один из самых крупных в мире налогоплательщиков. Если посмотреть на последнее десятилетие, мы в среднем платили больше 20% налогов. Большую часть налогов мы платим в США, где разрабатываются наши продукты", - говорит он.





В то же время глава Google считает, что национальные правительства должны обсуждать, как правильно облагать налогами IT-компании.





"Я думаю, это правильные вопросы, и мы поддерживаем глобальное обсуждение в рамках Организации экономического сотрудничества и развития о том, как лучше всего распределять налоги. Этот вопрос - за пределами компетенции одной компании", - говорит Пичай.





В ответ на обвинения в монополизации рынка он возражает, что пользователи в любой момент могут перейти на другие продукты.





"Мы рады вниманию. Мы работаем в экосистеме, в которой еще много игроков с разными взглядами. Как компания, мы хотим принимать лучшие решения для своих клиентов, но мы также хотим, чтобы другие люди смотрели на то, что мы делаем, и одобряли. Мы хотим конструктивного диалога, потому что так мы получаем представление, как именно регулятор хочет, чтобы мы действовали", - говорит он.





"Именно большие компании оказались способны, например, быстро разработать вакцину (от коронавируса). Ценность у них точно есть", - добавляет он.





Блиц-раунд

В завершение интервью Пичай ответил на несколько коротких вопросов нашего корреспондента.





Би-би-си: Разрешаете ли вы своим детям-тинейджерам пользоваться YouTube?





Сундар Пичай: Да, разрешаю.





Би-би-си: А сколько часов в день им можно проводить у экрана?





СП: Этому поколению необходимо привыкать к технологиям - они будут играть большую роль в их жизни. Я подталкиваю их к тому, чтобы они сами себя ограничивали - это упражнение в личной ответственности.





Би-би-си: Многие люди жалуются, что технология уничтожает способность детей творить и строить отношения в реальном мире…





СП: Я думаю, в какой-то степени беспокойство уместно, и я рад, что эксперты занимаются вопросами психического здоровья и тому подобное. Но я также скажу, что на протяжении всей истории новые технологии вызывали у людей беспокойство.





Би-би-си: Ваша домашняя "Умная колонка" от Google постоянно включена?





СП: Да, я ее не выключаю. Но я точно знаю, что она слушает меня только тогда, когда я к ней обращаюсь.





Би-би-си: Часто меняете пароли?





СП: Я сам пользуюсь двухфакторной аутентификацией и всем советую. Пароли приходится менять не очень часто, потому что у меня несколько слоев защиты.





Би-би-си: Сколько у вас телефонов? Наверное, не меньше двадцати?





СП: У меня не очень много телефонов одновременно, скорее, я постоянно их меняю, пробую все новые телефоны, смотрю, что появилось нового.





Би-би-си: Вы индиец или американец?





СП: Я гражданин США, но Индия глубоко во мне. Это большая часть моей личности.





Би-би-си: Диккенс или Шекспир?





СП: Диккенс.





Би-би-си: Диккенс?!





Би-би-си: Ларри или Сергей?





СП: Ларри и Сергей, как принято говорить.





Би-би-си: Вы едите мясо?





СП: Нет.





Би-би-си: Демократы или республиканцы?





СП: Я держу свои политические взгляды при себе.





Би-би-си: Джефф Безос слетал в космос, а вы бы полетели?





СП: Я немного завидую, хотелось бы увидеть Землю из космоса.





Би-би-си: Когда вы в последний раз плакали?





СП: Когда смотрел на то, что происходит в Индии с коронавирусом.





Би-би-си: Что бы вы посоветовали людям, которые хотят с нуля построить успешный бизнес?





СП: Я всегда считал, что нужно не прислушиваться к тому, что говорит ваш ум, а понять, что радует ваше сердце. Это путешествие - и когда вы найдете это дело, вы поймете. Когда люди находят такое дело, обычно все получается.