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Украине будет тяжело отказаться от беларуских нефтепродуктов

Согласно данным украинской консалтинговой группы «А-95», в текущем году Беларусь стала лидером по поставкам дизельного топлива в Украину.

В период января-июня 2021 года доля белорусских поставок поднялась на 13% и составила 37% от общего объема рынка. 1,24 млн тонн дизельного топлива. Продукция поставлялась от имени БНК и ее «дочки» в Украине - ООО «БНК-Украина».

Увеличение доли белорусских импортёров произошло на фоне снижения присутствия российского ресурса из-за национализации нефтепродуктовода  «ПрикарпатЗападТранс» в результате чего, трубные поставки из России существенно сократились, а восполнить это железнодорожными партиями российские нефтяные компании не смогли.

Таким бразом, Украина стала еще более зависимой от импорта белорусских нефтепродуктов, и поэтому не особо спешит распространять на свою территорию введение конкретных экономических санкций в отношении белорусской продукции. В отличие от политических деклараций украинского руководства, в частности МИДа. 

Восполнить объемы из иных источников украинская сторона сейчас не в состоянии.
Источник: zapraukaby
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