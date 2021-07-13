Украине будет тяжело отказаться от беларуских нефтепродуктов

В период января-июня 2021 года доля белорусских поставок поднялась на 13% и составила 37% от общего объема рынка. 1,24 млн тонн дизельного топлива. Продукция поставлялась от имени БНК и ее «дочки» в Украине - ООО «БНК-Украина».





Увеличение доли белорусских импортёров произошло на фоне снижения присутствия российского ресурса из-за национализации нефтепродуктовода «ПрикарпатЗападТранс» в результате чего, трубные поставки из России существенно сократились, а восполнить это железнодорожными партиями российские нефтяные компании не смогли.





Таким бразом, Украина стала еще более зависимой от импорта белорусских нефтепродуктов, и поэтому не особо спешит распространять на свою территорию введение конкретных экономических санкций в отношении белорусской продукции. В отличие от политических деклараций украинского руководства, в частности МИДа.





Восполнить объемы из иных источников украинская сторона сейчас не в состоянии.