+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Минске раздают… бесплатные помещения для бизнеса. В чем подвох?

80 изолированных помещений предлагают для бизнеса в Минске за 0 рублей. Главным условием является оформление договора обязательства по созданию рабочих мест.

Также недвижимость могут дать хозяйственным обществам, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) принадлежит городу, сообщила заместитель председателя комитета «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова агентству «Минск—Новости».

Эти изолированные помещения находятся в подвалах, на первых и цокольных этажах жилых домов. Их не планируют использовать, они не включены в хозяйственный оборот.

Места можно ипользовать с любыми целями, но с учетом требований санитарных и противопожарных норм, возможных в жилом доме.

Это не первый раз, когда можно арендовать бесплатно. Такую информацию переодически размещают на сайте Мингорисполкома в разделе «Бизнес-портал Минска» или на сайте Госкомитета по имуществу.
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]