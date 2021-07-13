Доллар завершил торги уже третьим подряд снижением
А российский рубль резко подрожал к белорусскому до максимума за 12 дней.
Стоимость корзины валют благодаря этому выросла на 0,19%, а с начала месяца на 0,55%.
Курс доллара снизился на 0,0041 BYN до 2,5664 BYN/USD. Это минимум за последние 6 календарных дней.
Стоимость доллара снижается уже третий день подряд. Общее снижение за это время составило 0,0258 BYN. А до этого было два дня стремительного роста, когда курс доллара подскочил на 0,0581 BYN и оказался на максимуме за 77 дней.
Таким образом, за последние три дня белорусский рубль смог отыграть менее половины предыдущего существенного укрепления доллара. С начала месяца американец подорожал на 0,0339 BYN.
Курс евро упал на 0,0099 BYN до 3,0422 BYN/EUR.
Евро за последние три дня подешевел на 0,0227 BYN, а до этого он находился на максимуме за месяц, всего за один день подорожав на 0,0426 BYN.
Курс российского рубля подскочил на 0,0213 BYN до 3,4669 BYN/100 RUB и оказался на максимуме почти за две недели, хотя ещё вчера он завершил торги на минимуме за четыре недели.
Укрепление позиций белорусского рубля к доллару и евро связано с тем, что российский рубль дорожает на торгах в Москве.
Итоги недели 5-9 июля на валютном рынке РБ
Белорусский рубль завершил неделю ослаблением сразу ко всем валютам. Доллар и евро по итогам торгов в четверг 8 июля подскочили до максимума за 77 и 30 дней соответственно.
курс доллара +0,0317 BYN (+1,25%);
курс евро +0,0429 BYN (+1,43%);
курс российского рубля +0,0071 BYN (+0,21%);
корзина валют +0,75%.
Московская биржа
Российский рубль сегодня прилично подорожал к доллару и евро на торгах в Москве.
Центробанк России понизил официальный курс доллара на завтра на 57 копеек до 74,0589 российских рублей.
Официальный курс евро на завтра обвалился сразу на 82 копейки до 87,7820 RUB/EUR.
Итоги недели 5-9 июля на валютном рынке РФ
Российский рубль за неделю девальвировался и к доллару, и к евро:
курс доллара +0,8500 RUB (+1,15%);
курс евро +1,0649 RUB (+1,22%);
Источник: select.by
13:49 13/07/2021
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