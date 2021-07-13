



По состоянию на утро 13 июля на сайте статистического комитета отсутствует информация об экспорте и импорте по ряду разделов. В частности, пока не опубликованы:





раздел V. Минеральные продукты;





раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности;





раздел VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них;





раздел XVI. Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности;





раздел XVII. Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование.

На портале данных Белстата также пока присутствуют сведения об экспорте товаров, включенных в данные разделы ТНВЭД, лишь за январь-апрель.





Надо отметить, что в этих разделах содержатся сведения об экспорте и импорте нефти и нефтепродуктов, минеральных удобрений, продукции машиностроения, которые попали либо под секторальные, либо под индивидуальные санкции.





Белстат пока не комментировал сокращение детализации публикуемой статистики.