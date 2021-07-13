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Белстат перестал публиковать подробную детализацию статистики внешней торговли

Национальный статистический комитет 12 июля опубликовал детализированную статистику внешней торговли товарами за январь-май по 6-значным кодам ТНВЭД Евразийского экономического союза.

Белстат перестал публиковать подробную детализацию статистики внешней торговли
Однако в этот раз Белстат сократил детализацию статистики, сообщает reform.by

По состоянию на утро 13 июля на сайте статистического комитета отсутствует информация об экспорте и импорте по ряду разделов. В частности, пока не опубликованы:

раздел V. Минеральные продукты;

раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности;

раздел VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них;

раздел XVI. Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности;

раздел XVII. Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование.
На портале данных Белстата также пока присутствуют сведения об экспорте товаров, включенных в данные разделы ТНВЭД, лишь за январь-апрель.

Надо отметить, что в этих разделах содержатся сведения об экспорте и импорте нефти и нефтепродуктов, минеральных удобрений, продукции машиностроения, которые попали либо под секторальные, либо под индивидуальные санкции.

Белстат пока не комментировал сокращение детализации публикуемой статистики.
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