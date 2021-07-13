Белстат перестал публиковать подробную детализацию статистики внешней торговли
Национальный статистический комитет 12 июля опубликовал детализированную статистику внешней торговли товарами за январь-май по 6-значным кодам ТНВЭД Евразийского экономического союза.
Однако в этот раз Белстат сократил детализацию статистики, сообщает reform.by
По состоянию на утро 13 июля на сайте статистического комитета отсутствует информация об экспорте и импорте по ряду разделов. В частности, пока не опубликованы:
раздел V. Минеральные продукты;
раздел VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности;
раздел VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них;
раздел XVI. Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности;
раздел XVII. Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование.
На портале данных Белстата также пока присутствуют сведения об экспорте товаров, включенных в данные разделы ТНВЭД, лишь за январь-апрель.
Надо отметить, что в этих разделах содержатся сведения об экспорте и импорте нефти и нефтепродуктов, минеральных удобрений, продукции машиностроения, которые попали либо под секторальные, либо под индивидуальные санкции.
Белстат пока не комментировал сокращение детализации публикуемой статистики.
12:05 13/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение