Ежедневник » на основе последней версии Дипломатического справочника, недавно опубликованного МИД Беларуси, изучил, какие страны привлекают для исполнения функций почетного консула представителей белорусского бизнеса.





«Европейцы»

Больше всего почетных консулов с бизнес-бэкграундом от Европы. Среди них есть как представители стран Евросоюза, так и еще не вошедших или развивающихся своим путем государств.





Грецию и Румынию, обе из которых являются членами Евросоюза, как уже говорилось выше, теперь скопом представляет совладелец компании «Табак-Инвест» Павел Топузидис. Если с греческим интересом все понятно, то, зачем бизнесмену понадобился дополнительный ранг от Румынии, пока не очень ясно.





Из евросоюзовских стран почетное консульство доверили белорусским бизнесменам также Австрия (глава «Приорбанка» Сергей Костюченко), Венгрия (директор «Санта Бремор» Сергей Недбайлов), Латвия (молочник Алексей Савчук) и Португалия (владелец компании Streamline Эдуард Целюк).





До недавних пор почетные консулы – бизнесмены были у Франции со Словакией. Но Леонид Стаецкий скончался в конце прошлого года, а к фармацевту Алексею Сычеву возникли вопросы со стороны белорусских правоохранительных органов.





Он стал фигурантом «дела медиков», но не участвовал в судебных заседаниях по состоянию здоровья и в конце концов незаметно исчез из поля зрения широкой общественности. Известно только, что компанией «ВитВар» теперь владеют его супруга и сын, а сам Сычев, по некоторой информации, живет в Словакии. Там его прошлая почетная должность не к месту.





Не еврсооюзовскую Европу в ранге почетных консулов представляют владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» Александр Мошенский (Исландия), совладелец «Конте Спа» Валентин Байко (Украина) и известный теннисный функционер, а с некоторых пор алкотрейдер, рекламист и девелопер Сергей Тетерин (Грузия).





«Американцы»

Страны Латинской Америки часто используют белорусских бизнесменов в качестве представителей своих интересов. Состав почетных консулов от них весьма пестр.



