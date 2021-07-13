S&P Global Ratings: европейские санкции белорусским банкам нипочем

Долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента Беларусбанка, Белагропромбанка и Банка БелВЭБ сохранены равными В/В. Не изменился и негативный прогноз рейтингов всех трех банков, но он связан не столько с последствиями санкций, сколько с негативной оценкой перспектив суверенных рейтингов Беларуси.





В агентстве сообщили, что оценка банков была осуществлена в связи с санкциями, введенными ЕС в отношении РБ 24 июня 2021 года. Начиная с 29 июня текущего года, в ЕС запрещено предоставление нового финансирования на срок свыше 90 дней правительству РБ, государственными органами власти и государственными банками.





Кроме того, санкции приняты в отношении некоторых белорусских предприятий, что также может негативно повлиять на банки.





В агентстве S&P заявили, что Белагропромбанк и Банк БелВЭБ справятся с растущим давлением на показатели фондирования и ликвидности, в связи с низкой зависимости от фондирования из ЕС.





Более того, у них невысокие потребности в рефинансировании своей задолженности, и они имеют доступ к получению средств за пределами ЕС, в частности, от российских банков.





К тому же, Банк БелВЭБ вообще не попал под санкции, так как он не является государственным.





Что касается влияния на банки ухудшения финансового состояния их заемщиков, попавших под санкции, то в рейтинговом агентстве считают, что и с этой угрозой банки справятся.





Дело в том, что объем кредитов, выданных Беларусбанком и Банком БелВЭБ таким предприятиям, составляет менее 10% их кредитных портфелей. А у Белагропромбанка объем подобных кредитов менее 10% активов банка, подверженных кредитному риску.





Кроме того, по мнению экспертов S&P, Белагропромбанк и Банк БелВЭБ накопили достаточный капитал для компенсации влияние возможного ухудшения качества активов. А в стрессовой ситуации данные банки могут получить помощь правительства.





В агентстве отметили, что качество активов Белагропромбанка более низкое, чем в среднем по банковской системе РБ. Но, в то же время, агропромышленный сектор Беларуси имеет устойчивые показатели, а доля валютных кредитов у банка ниже.





Эксперты S&P также отметили, что белорусские банки продолжат испытывать давление на показатели ликвидности и качество активов в следующие 12 месяцев. Но эксперты указали и на два положительных момента, поддерживающих стабильность ресурсной базы банков.





Первый — это высокая доля безотзывных депозитов. Второй — это то, что большинство вкладчиков уже отреагировали на повышение политической неопределенности, изъяв свои вклады.





Несмотря на отсутствие значительного влияния санкций на указанные банки, агентство S&P сохранило негативный прогноз в отношении их рейтингов.





В отношении рейтингов Беларусбанка и Белагропромбанка это объясняется негативным прогнозом по суверенным рейтингу РБ, а также вероятным усилением давления на показатели качества активов, фондирования и ликвидности белорусских банков в ближайшие 12 месяцев.





Что касается негативного прогноза в отношении рейтинга Банк БелВЭБ, то он отражает такой же прогноз в отношении суверенного рейтинга РБ и мнение экспертов агентства о том, что кредитоспособность банка будет находиться под давлением в ближайшие 12 месяцев.





При этом, в S&P также отметили, что материнская компания Банка БелВЭБ — российская государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», в период нестабильности окажет поддержку своей белорусской «дочке».