С сентября изменится порядок начисления платежей за уборку подъездов

Тариф составит 0,0362 рубля с каждого квадратного метра жилого помещения.





Так, с двухкомнатной квартиры площадью 48 кв. м сумма платы за услугу составит 1,74 рубля (за июнь с трех проживающих в такой квартире начислят 2,55 рубля за услугу: 85 копеек х 3 человека).





В МГЖХ проанализировали две величины — количество жильцов-плательщиков и площадь занимаемых ими квадратных метров — и пришли к выводу, что общая сумма поступлений на санитарное содержание подъездов останется примерно на одинаковом уровне.





Кстати, расчет по метражу не совсем новация. С 2016 года, когда уборка подъездов стала самостоятельной основной жилищно-коммунальной услугой, в квартирах, где никто не зарегистрирован, плата взимается по формуле: общая площадь жилого помещения, деленная на 20 кв. м. Например, 48 кв. м / 20 кв. м = 2,4. Значит, плата за услугу производится как за двух зарегистрированных. Если итоговый показатель, скажем, 2,6 — то уже как за трех жильцов.



