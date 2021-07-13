С сентября изменится порядок начисления платежей за уборку подъездов
С 1 сентября 2021 года взимать плату за санитарное содержание вспомогательных помещений будут не с каждого зарегистрированного жильца (за исключением детей до 7 лет), а в зависимости от площади квартиры, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ).
Тариф составит 0,0362 рубля с каждого квадратного метра жилого помещения.
Так, с двухкомнатной квартиры площадью 48 кв. м сумма платы за услугу составит 1,74 рубля (за июнь с трех проживающих в такой квартире начислят 2,55 рубля за услугу: 85 копеек х 3 человека).
В МГЖХ проанализировали две величины — количество жильцов-плательщиков и площадь занимаемых ими квадратных метров — и пришли к выводу, что общая сумма поступлений на санитарное содержание подъездов останется примерно на одинаковом уровне.
Кстати, расчет по метражу не совсем новация. С 2016 года, когда уборка подъездов стала самостоятельной основной жилищно-коммунальной услугой, в квартирах, где никто не зарегистрирован, плата взимается по формуле: общая площадь жилого помещения, деленная на 20 кв. м. Например, 48 кв. м / 20 кв. м = 2,4. Значит, плата за услугу производится как за двух зарегистрированных. Если итоговый показатель, скажем, 2,6 — то уже как за трех жильцов.
09:02 13/07/2021
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